Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/voditel-1761970219.html
В Москве задержали бойца ММА за ролики с опасной ездой
В Москве задержали бойца ММА за ролики с опасной ездой - РИА Новости, 03.12.2021
В Москве задержали бойца ММА за ролики с опасной ездой
Нарушитель, ездивший без прав и страховки в Москве и создававший опасные ситуации на дорогах, видео с которыми он выкладывал в интернет, задержан, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:01
2021-12-03T11:46
происшествия
москва
toyota camry
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761972717_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00d8404ab6f09599717dbeebaab8abeb.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нарушитель, ездивший без прав и страховки в Москве и создававший опасные ситуации на дорогах, видео с которыми он выкладывал в интернет, задержан, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале."Установили личность и местонахождение нарушителя. На 92-м километре внешней стороны МКАД он был задержан и доставлен в отдел ГИБДД по Юго-Восточному округу для дальнейших разбирательств", - говорится в сообщении.Добавляется, что задержанию предшествовало обнаружение в интернете полицией роликов, на которых Toyota Camry едет в Лефортовском тоннеле, нарушает ПДД и создает угрозу другим водителям. Нарушителем оказался 26-летний житель столицы, он был привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление транспортным средством без водительского удостоверения."Данный гражданин предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории Российской Федерации. Водительское удостоверение российского образца у задержанного гражданина отсутствует", - говорится в сообщении.Уточняется, что Toyota Camry отправлена на штрафстоянку.По данным источника РИА Новости, речь идёт о Чоршанбе Чоршанбиеве, бойце смешанных единоборств из Таджикистана 1995 года рождения. В августе спортсмен сообщал в Instagram, что разбил свою BMW в Казани, врезавшись в столб.
https://ria.ru/20211124/blogery-1760509073.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос бойца ММА Чоршанбиева из-за гонок в Лефортовском тоннеле
26-летнего спортсмена из промоушена Fight Nights Global остановили после гонок по Лефортовскому тоннелю и доставили в отдел.
2021-12-03T11:01
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761972717_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a9713c1cde5654914d459cd37c4b87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, toyota camry
11:01 03.12.2021 (обновлено: 11:46 03.12.2021)
 
В Москве задержали бойца ММА за ролики с опасной ездой

В Москве задержали бойца ММА без прав и страховки, публиковавшего видео с опасной ездой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нарушитель, ездивший без прав и страховки в Москве и создававший опасные ситуации на дорогах, видео с которыми он выкладывал в интернет, задержан, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
"Установили личность и местонахождение нарушителя. На 92-м километре внешней стороны МКАД он был задержан и доставлен в отдел ГИБДД по Юго-Восточному округу для дальнейших разбирательств", - говорится в сообщении.
Добавляется, что задержанию предшествовало обнаружение в интернете полицией роликов, на которых Toyota Camry едет в Лефортовском тоннеле, нарушает ПДД и создает угрозу другим водителям. Нарушителем оказался 26-летний житель столицы, он был привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление транспортным средством без водительского удостоверения.
"Данный гражданин предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории Российской Федерации. Водительское удостоверение российского образца у задержанного гражданина отсутствует", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Toyota Camry отправлена на штрафстоянку.
По данным источника РИА Новости, речь идёт о Чоршанбе Чоршанбиеве, бойце смешанных единоборств из Таджикистана 1995 года рождения. В августе спортсмен сообщал в Instagram, что разбил свою BMW в Казани, врезавшись в столб.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 13:41
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист
 
ПроисшествияМоскваToyota Camry
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Врачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровья
03:21Врач предупредила о смертельной опасности витамина A
03:15Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
Лента новостейМолния
Врачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровьяВрач предупредила о смертельной опасности витамина AЭксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинациейЮрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*