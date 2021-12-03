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В Москве задержали бойца ММА за ролики с опасной ездой

В Москве задержали бойца ММА за ролики с опасной ездой - РИА Новости, 03.12.2021

В Москве задержали бойца ММА за ролики с опасной ездой

Нарушитель, ездивший без прав и страховки в Москве и создававший опасные ситуации на дорогах, видео с которыми он выкладывал в интернет, задержан, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:01

2021-12-03T11:01

2021-12-03T11:46

происшествия

москва

toyota camry

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нарушитель, ездивший без прав и страховки в Москве и создававший опасные ситуации на дорогах, видео с которыми он выкладывал в интернет, задержан, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале."Установили личность и местонахождение нарушителя. На 92-м километре внешней стороны МКАД он был задержан и доставлен в отдел ГИБДД по Юго-Восточному округу для дальнейших разбирательств", - говорится в сообщении.Добавляется, что задержанию предшествовало обнаружение в интернете полицией роликов, на которых Toyota Camry едет в Лефортовском тоннеле, нарушает ПДД и создает угрозу другим водителям. Нарушителем оказался 26-летний житель столицы, он был привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление транспортным средством без водительского удостоверения."Данный гражданин предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории Российской Федерации. Водительское удостоверение российского образца у задержанного гражданина отсутствует", - говорится в сообщении.Уточняется, что Toyota Camry отправлена на штрафстоянку.По данным источника РИА Новости, речь идёт о Чоршанбе Чоршанбиеве, бойце смешанных единоборств из Таджикистана 1995 года рождения. В августе спортсмен сообщал в Instagram, что разбил свою BMW в Казани, врезавшись в столб.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос бойца ММА Чоршанбиева из-за гонок в Лефортовском тоннеле 26-летнего спортсмена из промоушена Fight Nights Global остановили после гонок по Лефортовскому тоннелю и доставили в отдел. 2021-12-03T11:01 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, toyota camry