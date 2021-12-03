https://ria.ru/20211203/vk-1762013814.html

Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко, сообщили СМИ

Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.12.2021

Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко, сообщили СМИ

Новым генеральным директором компании VK (ранее - Mail.ru Group) станет первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко, сообщили издания РБК и... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:16

2021-12-03T14:16

2021-12-03T17:26

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новым генеральным директором компании VK (ранее - Mail.ru Group) станет первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко, сообщили издания РБК и "Коммерсант".Как отмечается на сайте "Ростелекома", Кириенко назначили старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом компании в сентябре 2016 года. Свою нынешнюю должность в компании он занял в декабре 2017-го.Ранее VK сообщила, что генеральный директор интернет-холдинга Борис Добродеев покидает свой пост и уходит из компании. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров не назначит его преемника. Затем Добродеев планирует вернуться в холдинг USM для работы с цифровыми активами и запустить венчурный фонд.VK — одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.В конце 2021 года в компании "МФ Технологии", которая контролирует 57,3 процента голосов VK (экономическая доля — 4,8 процента), поменялась структура акционеров: по 45 процентов акций будет у "Газпром-медиа" и у страховой группы "Согаз", еще 10 процентов - у "Ростеха".

https://ria.ru/20211202/vk-1761825804.html

https://ria.ru/20211130/vk-1761409646.html

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технологии, согаз, mail.ru group, вконтакте, газпром-медиа холдинг, борис добродеев