https://ria.ru/20211203/vk-1761999194.html
Гендиректор VK Добродеев уходит из компании
Гендиректор VK Добродеев уходит из компании - РИА Новости, 03.12.2021
Гендиректор VK Добродеев уходит из компании
Генеральный директор интернет-холдинга VK (ранее Mail.Ru Group) Борис Добродеев оставит свой пост. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:06
2021-12-03T13:06
2021-12-03T14:21
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Генеральный директор интернет-холдинга VK (ранее Mail.Ru Group) Борис Добродеев оставит свой пост."Борис Добродеев принял решение <...> покинуть компанию. Тем не менее он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел", — рассказали в холдинге.По данным Мосбиржи, расписки VK на фоне сообщений об уходе гендиректора потеряли уже более четырех процентов.Он отметил, что в ближайшее время сосредоточится на том, чтобы переход был незаметным для пользователей и спокойным для команды.Накануне холдинг USM Алишера Усманова продал пакет акций компании "МФ Технологии" группе "Согаз" и вышел из капитала VK. Таким образом "Газпром-медиа" и "Согаз" получают по 45% в "МФ Технологии", у "Ростеха" остается 10%.VK — одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, холдингу принадлежат образовательные проекты GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.
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вконтакте, технологии, mail.ru group, борис добродеев, россия
13:06 03.12.2021 (обновлено: 14:21 03.12.2021)
Гендиректор VK Добродеев уходит из компании
Гендиректор VK Борис Добродеев покидает свой пост
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Генеральный директор интернет-холдинга VK (ранее Mail.Ru Group
) Борис Добродеев
оставит свой пост.
"Борис Добродеев принял решение <...> покинуть компанию. Тем не менее он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел", — рассказали в холдинге.
По данным Мосбиржи, расписки VK на фоне сообщений об уходе гендиректора потеряли уже более четырех процентов.
"У меня много планов: вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая "AliExpress Россия", и запустить глобальный венчурный фонд", — сказал Добродеев, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что в ближайшее время сосредоточится на том, чтобы переход был незаметным для пользователей и спокойным для команды.
Накануне холдинг USM Алишера Усманова
продал пакет акций компании "МФ Технологии" группе "Согаз
" и вышел из капитала VK. Таким образом "Газпром-медиа" и "Согаз" получают по 45% в "МФ Технологии", у "Ростеха" остается 10%.
VK — одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, холдингу принадлежат образовательные проекты GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.