https://ria.ru/20211203/urny-1762029048.html

Памфилова пообещала увеличить количество электронных урн на выборах

Памфилова пообещала увеличить количество электронных урн на выборах - РИА Новости, 03.12.2021

Памфилова пообещала увеличить количество электронных урн на выборах

Количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах в следующем году будет увеличено почти в два раза, заявила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:20

2021-12-03T15:20

2021-12-03T15:35

россия

политика

технологии

владимир путин

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах в следующем году будет увеличено почти в два раза, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Мы в следующем году практически в два раза увеличим количество комплексов обработки избирательных бюллетеней – это КОИБы наши, так называемые электронные урны". - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Если в этом году все наши ресурсы, которые были, мы применяли – свыше тринадцати тысяч (электронных урн), то сейчас мы ещё почти десять тысяч новых заказываем", - пояснила она.По словам Памфиловой, КОИБ пользуются большим доверием и спросом в регионах. "Это существенный шаг вперёд по усовершенствованию традиционных форм голосования, от которых мы никогда не уйдём, хоть и будем электронные применять", - добавила глава ЦИК

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россия, политика, технологии, владимир путин, цик рф, элла памфилова