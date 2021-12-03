Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/urgant-1762050158.html
Биография Нины Ургант
Биография Нины Ургант - РИА Новости, 03.12.2021
Биография Нины Ургант
Советская и российская актриса театра и кино Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Ее отец, по происхождению РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:20
2021-12-03T16:20
справки
нина ургант
умерла нина ургант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762037347_0:196:2284:1481_1920x0_80_0_0_18a8fbe49ede0dae0a17cfef5e573cb8.jpg
Советская и российская актриса театра и кино Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Ее отец, по происхождению эстонец, был офицером, поэтому семья переезжала из города в город. Перед Великой Отечественной войной они поселились в латвийском городе Даугавпилсе. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, класс Татьяны Сойниковой и Владимира Честнокова.По окончании института год прослужила в Ярославском академическом драматическом театре имени Ф. Волкова. В 1954 году поступила в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (ныне театр "Балтийский дом"), куда ее пригласил режиссер Георгий Товстоногов, занимавший в то время пост художественного руководителя. В этом театре она сыграла около 20-ти ролей – Галя Давыдова в спектакле "В добрый час" Виктора Розова (1955), Лина в "Первой весне" Галины Николаевой и Станислава Радзинского (1956), Лушка в "Поднятой целине" по Михаилу Шолохову (1957), Нина в "Проводах белых ночей" Веры Пановой (1961), Клава в спектакле "Один год" по Юрию Герману (1961) и др.В 1962 году по приглашению руководства Нина Ургант перешла в Ленинградский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (ныне Александринский театр) и заняла ведущее положение в труппе. В спектакле "Перед заходом солнца" Герхарда Гауптмана (1963) Нина Ургант исполнила роль Инкен Петерс, став достойной партнершей Николая Симонова.В 1960-1970-х годах большое место в репертуаре Ургант занимали роли современных героинь, среди которых Варвара ("Дело, которому ты служишь" Юрия Германа, 1967), Лиза ("Артем" Александра Хазина, 1970), Валерия ("Одни, без ангелов" Леонида Жуховицкого, 1971), Анна Георгиевна ("Из жизни деловой женщины" Анатолия Гребнева, 1973), Феня Угрюмова ("Ивушка неплакучая" Михаила Алексеева, 1977) и др.За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979), Императрица ("Капитанская дочка" Александра Пушкина, 1984), Москалева ("Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому, 1987), Простакова ("Недоросль" Дениса Фонвизина, 1990), королева Гертруда ("Гамлет" Уильяма Шекспира, 1992), Красавина ("Картины московской жизни" по Александру Островскому, 1993), королева Елизавета ("Елизавета Английская" Фердинанда Брукнера, 1995). Одной из любимых ролей актрисы стала Татьяна в комедийной мелодраме Надежды Птушкиной "Комедия из нашей жизни" (1997).В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).Визитной карточкой актрисы стал образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" (1970), в котором она исполнила песню на слова Булата Окуджавы. Нина Ургант также играла роли в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга" (1977), "Красавец-мужчина" (1978), "Воскресный папа" (1985), "Сказка про влюбленного маляра" (1987), "Я тебя люблю" (2004), "Волки и овцы" (2005), "Русские деньги" (2006), "Азиат" (2008) и др. Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народная артистка РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1999) и III (2006) степеней, орденом Почета (2016). В 2001 году за творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру города Нина Ургант была удостоена высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". В 2013 году она стала лауреатом Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро " в номинации "За служение русскому репертуарному театру". В 2014 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Ургант была отмечена Российской национальной театральной премией "Золотая маска". Актриса была трижды замужем. Первым мужем был актер Лев Милиндер (1930-2005), вторым супругом – актер Геннадий Воропаев (1931-2001), третьим – балетмейстер Кирилл Ласкари (1936-2009). У нее есть сын – актер Андрей Ургант. Внук Нины Ургант – актер и телеведущий Иван Ургант. 3 декабря 2021 года Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762037347_0:4:2285:1717_1920x0_80_0_0_4fa04a7900ee1d89339fb59578631075.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, нина ургант, умерла нина ургант
16:20 03.12.2021
 

Биография Нины Ургант

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНина Ургант
Нина Ургант - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Советская и российская актриса театра и кино Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Ее отец, по происхождению эстонец, был офицером, поэтому семья переезжала из города в город. Перед Великой Отечественной войной они поселились в латвийском городе Даугавпилсе.
В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, класс Татьяны Сойниковой и Владимира Честнокова.
По окончании института год прослужила в Ярославском академическом драматическом театре имени Ф. Волкова.
В 1954 году поступила в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (ныне театр "Балтийский дом"), куда ее пригласил режиссер Георгий Товстоногов, занимавший в то время пост художественного руководителя. В этом театре она сыграла около 20-ти ролей – Галя Давыдова в спектакле "В добрый час" Виктора Розова (1955), Лина в "Первой весне" Галины Николаевой и Станислава Радзинского (1956), Лушка в "Поднятой целине" по Михаилу Шолохову (1957), Нина в "Проводах белых ночей" Веры Пановой (1961), Клава в спектакле "Один год" по Юрию Герману (1961) и др.
В 1962 году по приглашению руководства Нина Ургант перешла в Ленинградский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (ныне Александринский театр) и заняла ведущее положение в труппе. В спектакле "Перед заходом солнца" Герхарда Гауптмана (1963) Нина Ургант исполнила роль Инкен Петерс, став достойной партнершей Николая Симонова.
В 1960-1970-х годах большое место в репертуаре Ургант занимали роли современных героинь, среди которых Варвара ("Дело, которому ты служишь" Юрия Германа, 1967), Лиза ("Артем" Александра Хазина, 1970), Валерия ("Одни, без ангелов" Леонида Жуховицкого, 1971), Анна Георгиевна ("Из жизни деловой женщины" Анатолия Гребнева, 1973), Феня Угрюмова ("Ивушка неплакучая" Михаила Алексеева, 1977) и др.
За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979), Императрица ("Капитанская дочка" Александра Пушкина, 1984), Москалева ("Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому, 1987), Простакова ("Недоросль" Дениса Фонвизина, 1990), королева Гертруда ("Гамлет" Уильяма Шекспира, 1992), Красавина ("Картины московской жизни" по Александру Островскому, 1993), королева Елизавета ("Елизавета Английская" Фердинанда Брукнера, 1995). Одной из любимых ролей актрисы стала Татьяна в комедийной мелодраме Надежды Птушкиной "Комедия из нашей жизни" (1997).
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).
Визитной карточкой актрисы стал образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" (1970), в котором она исполнила песню на слова Булата Окуджавы.
Нина Ургант также играла роли в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга" (1977), "Красавец-мужчина" (1978), "Воскресный папа" (1985), "Сказка про влюбленного маляра" (1987), "Я тебя люблю" (2004), "Волки и овцы" (2005), "Русские деньги" (2006), "Азиат" (2008) и др.
Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народная артистка РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.
Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1999) и III (2006) степеней, орденом Почета (2016).
В 2001 году за творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру города Нина Ургант была удостоена высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".
В 2013 году она стала лауреатом Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро " в номинации "За служение русскому репертуарному театру".
В 2014 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Ургант была отмечена Российской национальной театральной премией "Золотая маска".
Актриса была трижды замужем. Первым мужем был актер Лев Милиндер (1930-2005), вторым супругом – актер Геннадий Воропаев (1931-2001), третьим – балетмейстер Кирилл Ласкари (1936-2009). У нее есть сын – актер Андрей Ургант. Внук Нины Ургант – актер и телеведущий Иван Ургант.
3 декабря 2021 года Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиНина УргантУмерла Нина Ургант
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Врач предупредила о смертельной опасности витамина A
03:15Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
Лента новостейМолния
Врач предупредила о смертельной опасности витамина AЭксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинациейЮрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе