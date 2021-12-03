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Блинкен подтвердил безальтернативность Минских соглашений, заявил Патрушев
Блинкен подтвердил безальтернативность Минских соглашений, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.12.2021
Блинкен подтвердил безальтернативность Минских соглашений, заявил Патрушев
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил безальтернативность минского процесса, заявил российским... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:51
2021-12-03T17:51
2021-12-03T18:16
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил безальтернативность минского процесса, заявил российским информационным агентствам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой главы дипведомств двух стран обсудили мирное урегулирование конфликта в Донбассе и вопросы двухсторонних отношений.Он напомнил, что, согласно минским соглашениям, Киев после отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения должен был начать диалог с Донецком и Луганском о проведении выборов и наделении особым статусом этих территорий. "Однако эти и многие другие пункты документа до сих пор не выполнены", - указал Патрушев.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, сша, государственный департамент сша, мид украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия
17:51 03.12.2021 (обновлено: 18:16 03.12.2021)
Блинкен подтвердил безальтернативность Минских соглашений, заявил Патрушев
Секретарь Патрушев: Блинкен заявил о готовности работать над решением ситуации в Донбассе
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
подтвердил безальтернативность минского процесса, заявил российским информационным агентствам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой главы дипведомств двух стран обсудили мирное урегулирование конфликта в Донбассе
и вопросы двухсторонних отношений.
"Российская Федерация неоднократно заявляла о своей позиции, что альтернативы минским договоренностям не существует. Теперь безальтернативность минского процесса подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув готовность работать над разрешением украинского кризиса с обеими сторонами", - сказал Патрушев.
Он напомнил, что, согласно минским соглашениям, Киев после отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения должен был начать диалог с Донецком и Луганском о проведении выборов и наделении особым статусом этих территорий. "Однако эти и многие другие пункты документа до сих пор не выполнены", - указал Патрушев.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.