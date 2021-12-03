https://ria.ru/20211203/ukraina-1762009237.html

"Америке сделали предупреждение по поводу Крыма"

В Крыму увидели в заявлении о "саботаже" Украины тревожный знак для США - РИА Новости, 03.12.2021

"Америке сделали предупреждение по поводу Крыма"

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление бывшего советника в конгрессе США Ариэля Коэна о добровольно отказе Украины от Крыма и флота в 2014... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:47

2021-12-03T13:47

2021-12-03T13:47

политика

украина

республика крым

черноморский флот вмф россии

ольга ковитиди

россия

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление бывшего советника в конгрессе США Ариэля Коэна о добровольно отказе Украины от Крыма и флота в 2014 году. Своим мнением она поделилась с "Известиями".Политик считает, что это должно стать тревожным знаком для Евросоюза и предупреждением для США.По ее словам, в настоящее время формируется новое видение демократических результатов Крымского референдума и недееспособности украинской власти, по вине которой страна попала в "жернова майданов".Ранее экс-советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek заявил, что причиной передачи Крыма и Черноморского флота в распоряжение России стал добровольный саботаж Киева. Он также подчеркнул, что коррупция и некомпетентность мешают Украине "перестать зависеть от Москвы".

https://ria.ru/20211118/krym-1759563511.html

украина

республика крым

россия

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политика, украина, республика крым, черноморский флот вмф россии, ольга ковитиди, россия