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"Америке сделали предупреждение по поводу Крыма"
В Крыму увидели в заявлении о "саботаже" Украины тревожный знак для США - РИА Новости, 03.12.2021
"Америке сделали предупреждение по поводу Крыма"
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление бывшего советника в конгрессе США Ариэля Коэна о добровольно отказе Украины от Крыма и флота в 2014... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:47
2021-12-03T13:47
политика
украина
республика крым
черноморский флот вмф россии
ольга ковитиди
россия
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление бывшего советника в конгрессе США Ариэля Коэна о добровольно отказе Украины от Крыма и флота в 2014 году. Своим мнением она поделилась с "Известиями".Политик считает, что это должно стать тревожным знаком для Евросоюза и предупреждением для США.По ее словам, в настоящее время формируется новое видение демократических результатов Крымского референдума и недееспособности украинской власти, по вине которой страна попала в "жернова майданов".Ранее экс-советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek заявил, что причиной передачи Крыма и Черноморского флота в распоряжение России стал добровольный саботаж Киева. Он также подчеркнул, что коррупция и некомпетентность мешают Украине "перестать зависеть от Москвы".
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украина
республика крым
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политика, украина, республика крым, черноморский флот вмф россии, ольга ковитиди, россия
13:47 03.12.2021
 
В Крыму увидели в заявлении о "саботаже" Украины тревожный знак для США

Сенатор Ковитиди назвала слова политолога Коэна о передаче Крыма Украиной знаком для США

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Ольга Ковитиди
 Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление бывшего советника в конгрессе США Ариэля Коэна о добровольно отказе Украины от Крыма и флота в 2014 году. Своим мнением она поделилась с "Известиями".
Политик считает, что это должно стать тревожным знаком для Евросоюза и предупреждением для США.
По ее словам, в настоящее время формируется новое видение демократических результатов Крымского референдума и недееспособности украинской власти, по вине которой страна попала в "жернова майданов".
Ранее экс-советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek заявил, что причиной передачи Крыма и Черноморского флота в распоряжение России стал добровольный саботаж Киева. Он также подчеркнул, что коррупция и некомпетентность мешают Украине "перестать зависеть от Москвы".
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ПолитикаУкраинаРеспублика КрымЧерноморский флот ВМФ РоссииОльга КовитидиРоссия
 
 
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