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Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram-канала
Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram-канала - РИА Новости, 03.12.2021
Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram-канала
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пытались взломать... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:17
2021-12-03T13:17
в мире
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украина
владимир зеленский
андрей богдан
иван баканов
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пытались взломать его Telegram-канал.Он также добавил, что взломом занималась Служба безопасности Украины. "Занималось СБ, Левченко фамилия начальника управления", - написал Богдан.Зеленский уволил Богдана с должности главы своего офиса в феврале 2020 года.
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в мире, технологии, украина, владимир зеленский, андрей богдан, иван баканов
13:17 03.12.2021
 
Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram-канала

Экс-глава офиса президента Украины Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пытались взломать его Telegram-канал.
"Вовчик (Зеленский – ред.), что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу Ваня (Иван Баканов – ред.), тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут, что этого не было!" - написал Богдан на своей странице в Facebook и опубликовал скрины сообщений из мессенджера с кодами подтверждения аккаунта.
Он также добавил, что взломом занималась Служба безопасности Украины. "Занималось СБ, Левченко фамилия начальника управления", - написал Богдан.
Зеленский уволил Богдана с должности главы своего офиса в феврале 2020 года.
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 22:55
В офисе Зеленского сообщили о новом уровне сотрудничества с США
 
В миреТехнологииУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей БогданИван Баканов
 
 
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