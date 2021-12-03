Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram-канала

"Вовчик (Зеленский – ред.), что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу Ваня (Иван Баканов – ред.), тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут, что этого не было!" - написал Богдан на своей странице в Facebook и опубликовал скрины сообщений из мессенджера с кодами подтверждения аккаунта.