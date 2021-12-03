Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram-канала
Экс-глава офиса президента Украины Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.
КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пытались взломать его Telegram-канал.
"Вовчик (Зеленский – ред.), что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу Ваня (Иван Баканов – ред.), тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут, что этого не было!" - написал Богдан на своей странице в Facebook и опубликовал скрины сообщений из мессенджера с кодами подтверждения аккаунта.
Он также добавил, что взломом занималась Служба безопасности Украины. "Занималось СБ, Левченко фамилия начальника управления", - написал Богдан.
Зеленский уволил Богдана с должности главы своего офиса в феврале 2020 года.
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