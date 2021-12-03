В Киеве заявили о готовности к "гибридной атаке" мигрантов из Белоруссии
Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности к "гибридной атаке" из Белоруссии
© AP Photo / Ukrainian Police Press OfficeСотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия будет готова выполнить свою часть работы в случае "гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии".
Ранее погранслужба Украины сообщила, что специальная пограничная операция началась на границе Украины с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса. Безопасность обеспечивают 8,5 тысяч правоохранителей.
"После де-факто аншлюса Белоруссии у нас появилось дополнительно более тысячи километров границ, которые дополнительно надо защищать, особенно в зимний период… В случае гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти", - сказал Резников, выступая в Раде в пятницу.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
18 ноября, 02:44На Украине разочаровались в Западе из-за кризиса с мигрантами