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В Киеве заявили о готовности к "гибридной атаке" мигрантов из Белоруссии
В Киеве заявили о готовности к "гибридной атаке" мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 03.12.2021
В Киеве заявили о готовности к "гибридной атаке" мигрантов из Белоруссии
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия будет готова выполнить свою часть работы в случае "гибридной атаки мигрантов с территории... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:02
2021-12-03T12:02
в мире
украина
белоруссия
министерство обороны украины
алексей резников
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия будет готова выполнить свою часть работы в случае "гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии".Ранее погранслужба Украины сообщила, что специальная пограничная операция началась на границе Украины с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса. Безопасность обеспечивают 8,5 тысяч правоохранителей.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211203/voyna-1761941556.html
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в мире, украина, белоруссия, министерство обороны украины, алексей резников, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:02 03.12.2021
 
В Киеве заявили о готовности к "гибридной атаке" мигрантов из Белоруссии

Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности к "гибридной атаке" из Белоруссии

© AP Photo / Ukrainian Police Press OfficeСотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия будет готова выполнить свою часть работы в случае "гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии".
Ранее погранслужба Украины сообщила, что специальная пограничная операция началась на границе Украины с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса. Безопасность обеспечивают 8,5 тысяч правоохранителей.
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"После де-факто аншлюса Белоруссии у нас появилось дополнительно более тысячи километров границ, которые дополнительно надо защищать, особенно в зимний период… В случае гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти", - сказал Резников, выступая в Раде в пятницу.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреУкраинаБелоруссияМинистерство обороны УкраиныАлексей РезниковСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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