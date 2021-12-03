https://ria.ru/20211203/ukraina-1761984304.html

В Киеве заявили о готовности к "гибридной атаке" мигрантов из Белоруссии

В Киеве заявили о готовности к "гибридной атаке" мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 03.12.2021

В Киеве заявили о готовности к "гибридной атаке" мигрантов из Белоруссии

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия будет готова выполнить свою часть работы в случае "гибридной атаки мигрантов с территории... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:02

2021-12-03T12:02

2021-12-03T12:02

в мире

украина

белоруссия

министерство обороны украины

алексей резников

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия будет готова выполнить свою часть работы в случае "гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии".Ранее погранслужба Украины сообщила, что специальная пограничная операция началась на границе Украины с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса. Безопасность обеспечивают 8,5 тысяч правоохранителей.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211203/voyna-1761941556.html

https://ria.ru/20211118/zapad-1759563838.html

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в мире, украина, белоруссия, министерство обороны украины, алексей резников, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии