https://ria.ru/20211203/ukraina-1761982376.html

Глава Минобороны Украины предрек эскалацию со стороны России в конце января

Глава Минобороны Украины предрек эскалацию со стороны России в конце января - РИА Новости, 03.12.2021

Глава Минобороны Украины предрек эскалацию со стороны России в конце января

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной "эскалации со стороны РФ" существует, наиболее вероятное время - конец... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:51

2021-12-03T11:51

2021-12-03T12:23

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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной "эскалации со стороны РФ" существует, наиболее вероятное время - конец января, но этот сценарий не обязателен."Наша разведка анализирует все сценарии, и отмечает, что вероятность эскалации со стороны РФ существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным", - сказал Резников, выступая в Раде в пятницу.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211102/eskalatsiya-1757304081.html

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр, алексей резников, россия