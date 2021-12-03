https://ria.ru/20211203/ubiytsa-1761987117.html

В США нашли "российского убийцу американских бомбардировщиков"

В США нашли "российского убийцу американских бомбардировщиков" - РИА Новости, 03.12.2021

В США нашли "российского убийцу американских бомбардировщиков"

Российская ракета Р-37 предназначена для уничтожения бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и дозаправщиков, а потому представляет серьезную угрозу... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:16

2021-12-03T12:16

2021-12-03T12:47

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россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская ракета Р-37 предназначена для уничтожения бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и дозаправщиков, а потому представляет серьезную угрозу американским воздушным силам. Об этом пишет полковник в отставке Марк Ганцингер."Российские и китайские ПВО становятся все более мобильными, а их дальность поражения постоянно увеличивается", — заявил специалист в статье для Mitchell Institute Policy Paper.По его словам, за последние 30 лет Москва и Пекин значительно усовершенствовали свои оборонительные системы, и теперь Вашингтон "может потерять преимущество".Ганцингер обратил особое внимание на современные радары, четко распознающие угрозу и своевременно посылающие сигналы пусковым установкам.Кроме того, полковник похвалил российскую и китайскую ПВО, отметив ракеты Р-37 и PL-XX, "предназначенные для уничтожения дорогостоящей авиации вроде самолетов разведки, заправочных танкеров и бомбардировщиков".Р-37 — российская ракета класса "воздух-воздух". В настоящее время является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой подобного типа в мире. Применяется на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ.

https://ria.ru/20211023/okhotnik-1755930326.html

https://ria.ru/20211203/zaschita-1761960566.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, миг-31, россия