https://ria.ru/20211203/ubiytsa-1761987117.html
В США нашли "российского убийцу американских бомбардировщиков"
В США нашли "российского убийцу американских бомбардировщиков" - РИА Новости, 03.12.2021
В США нашли "российского убийцу американских бомбардировщиков"
Российская ракета Р-37 предназначена для уничтожения бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и дозаправщиков, а потому представляет серьезную угрозу... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:16
2021-12-03T12:16
2021-12-03T12:47
в мире
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миг-31
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская ракета Р-37 предназначена для уничтожения бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и дозаправщиков, а потому представляет серьезную угрозу американским воздушным силам. Об этом пишет полковник в отставке Марк Ганцингер."Российские и китайские ПВО становятся все более мобильными, а их дальность поражения постоянно увеличивается", — заявил специалист в статье для Mitchell Institute Policy Paper.По его словам, за последние 30 лет Москва и Пекин значительно усовершенствовали свои оборонительные системы, и теперь Вашингтон "может потерять преимущество".Ганцингер обратил особое внимание на современные радары, четко распознающие угрозу и своевременно посылающие сигналы пусковым установкам.Кроме того, полковник похвалил российскую и китайскую ПВО, отметив ракеты Р-37 и PL-XX, "предназначенные для уничтожения дорогостоящей авиации вроде самолетов разведки, заправочных танкеров и бомбардировщиков".Р-37 — российская ракета класса "воздух-воздух". В настоящее время является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой подобного типа в мире. Применяется на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ.
https://ria.ru/20211023/okhotnik-1755930326.html
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в мире, сша, китай, миг-31, россия
12:16 03.12.2021 (обновлено: 12:47 03.12.2021)
В США нашли "российского убийцу американских бомбардировщиков"
Полковник Ганцингер: российская ракета Р-37 представляет серьезную угрозу для США
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская ракета Р-37 предназначена для уничтожения бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и дозаправщиков, а потому представляет серьезную угрозу американским воздушным силам. Об этом пишет полковник в отставке Марк Ганцингер.
"Российские и китайские ПВО становятся все более мобильными, а их дальность поражения постоянно увеличивается", — заявил специалист в статье для Mitchell Institute Policy Paper
.
По его словам, за последние 30 лет Москва и Пекин значительно усовершенствовали свои оборонительные системы, и теперь Вашингтон "может потерять преимущество".
Ганцингер обратил особое внимание на современные радары, четко распознающие угрозу и своевременно посылающие сигналы пусковым установкам.
Кроме того, полковник похвалил российскую и китайскую ПВО, отметив ракеты Р-37 и PL-XX, "предназначенные для уничтожения дорогостоящей авиации вроде самолетов разведки, заправочных танкеров и бомбардировщиков".
Р-37 — российская ракета класса "воздух-воздух". В настоящее время является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой подобного типа в мире. Применяется на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ
.