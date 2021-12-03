https://ria.ru/20211203/tsur-1762014622.html

ЦУРы обработали за год более десяти миллионов обращений россиян

ЦУРы обработали за год более десяти миллионов обращений россиян - РИА Новости, 03.12.2021

ЦУРы обработали за год более десяти миллионов обращений россиян

Центры управления регионами (ЦУР) за год обработали более 10 миллионов обращений россиян, благодаря подобным центрам в регионах было принято более 500 важных... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:20

2021-12-03T14:20

2021-12-03T16:42

общество

оренбург

денис паслер

дмитрий чернышенко

россия

сорочинск

оренбургская область

владимир путин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Центры управления регионами (ЦУР) за год обработали более 10 миллионов обращений россиян, благодаря подобным центрам в регионах было принято более 500 важных управленческих системных решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Центры управления регионами были созданы во всех субъектах страны по поручению президента РФ Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. В них поступают и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона."За год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны... Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении аппарата заместителя председателя правительства.Вице-премьер указал, что в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре. По словам представителя президента в Поволжье Игоря Комарова, ЦУРы должны быть не только прикладным инструментом, но и участвовать в выработке решений, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов."Только за год работы на основании данных ЦУР была сформирована карта ремонта дорог в Оренбурге и Оренбургском районе, выполнены капремонт путепровода в Оренбурге, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в Сорочинске, включены в план ремонтов на 2022 инженерные сети в Бугуруслане", - заявил в свою очередь губернатор Оренбургской области Денис Паслер.В сообщении аппарата заместителя председателя правительства уточняется, что за время своей работы региональный ЦУР в Оренбургской области обработал более 29 тысяч сообщений в соцсетях, 44 тысячи обращений, поступивших через платформу "Госуслуги", и более 2,7 тысячи - на портале "Активный гражданин".

https://ria.ru/20211202/lenoblast-1761831996.html

https://ria.ru/20211201/vklad-1761691070.html

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общество, оренбург, денис паслер, дмитрий чернышенко, россия, сорочинск, оренбургская область, владимир путин