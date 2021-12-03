14:20 03.12.2021 (обновлено: 16:42 03.12.2021)
ЦУРы обработали за год более десяти миллионов обращений россиян
Чернышенко: центры управления регионами обработали за год более десяти миллионов обращений
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПосетитель на церемонии открытия Центра управления регионом в Екатеринбурге
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Центры управления регионами (ЦУР) за год обработали более 10 миллионов обращений россиян, благодаря подобным центрам в регионах было принято более 500 важных управленческих системных решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Центры управления регионами были созданы во всех субъектах страны по поручению президента РФ Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. В них поступают и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.
"За год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны... Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении аппарата заместителя председателя правительства.
Вице-премьер указал, что в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре. По словам представителя президента в Поволжье Игоря Комарова, ЦУРы должны быть не только прикладным инструментом, но и участвовать в выработке решений, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов.
"Только за год работы на основании данных ЦУР была сформирована карта ремонта дорог в Оренбурге и Оренбургском районе, выполнены капремонт путепровода в Оренбурге, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в Сорочинске, включены в план ремонтов на 2022 инженерные сети в Бугуруслане", - заявил в свою очередь губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
В сообщении аппарата заместителя председателя правительства уточняется, что за время своей работы региональный ЦУР в Оренбургской области обработал более 29 тысяч сообщений в соцсетях, 44 тысячи обращений, поступивших через платформу "Госуслуги", и более 2,7 тысячи - на портале "Активный гражданин".