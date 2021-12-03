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ЦУРы обработали за год более десяти миллионов обращений россиян
ЦУРы обработали за год более десяти миллионов обращений россиян - РИА Новости, 03.12.2021
ЦУРы обработали за год более десяти миллионов обращений россиян
Центры управления регионами (ЦУР) за год обработали более 10 миллионов обращений россиян, благодаря подобным центрам в регионах было принято более 500 важных... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:20
2021-12-03T16:42
общество
оренбург
денис паслер
дмитрий чернышенко
россия
сорочинск
оренбургская область
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Центры управления регионами (ЦУР) за год обработали более 10 миллионов обращений россиян, благодаря подобным центрам в регионах было принято более 500 важных управленческих системных решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Центры управления регионами были созданы во всех субъектах страны по поручению президента РФ Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. В них поступают и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона."За год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны... Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении аппарата заместителя председателя правительства.Вице-премьер указал, что в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре. По словам представителя президента в Поволжье Игоря Комарова, ЦУРы должны быть не только прикладным инструментом, но и участвовать в выработке решений, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов."Только за год работы на основании данных ЦУР была сформирована карта ремонта дорог в Оренбурге и Оренбургском районе, выполнены капремонт путепровода в Оренбурге, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в Сорочинске, включены в план ремонтов на 2022 инженерные сети в Бугуруслане", - заявил в свою очередь губернатор Оренбургской области Денис Паслер.В сообщении аппарата заместителя председателя правительства уточняется, что за время своей работы региональный ЦУР в Оренбургской области обработал более 29 тысяч сообщений в соцсетях, 44 тысячи обращений, поступивших через платформу "Госуслуги", и более 2,7 тысячи - на портале "Активный гражданин".
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общество, оренбург, денис паслер, дмитрий чернышенко, россия, сорочинск, оренбургская область, владимир путин
14:20 03.12.2021 (обновлено: 16:42 03.12.2021)
 
ЦУРы обработали за год более десяти миллионов обращений россиян

Чернышенко: центры управления регионами обработали за год более десяти миллионов обращений

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПосетитель на церемонии открытия Центра управления регионом в Екатеринбурге
Посетитель на церемонии открытия Центра управления регионом в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Центры управления регионами (ЦУР) за год обработали более 10 миллионов обращений россиян, благодаря подобным центрам в регионах было принято более 500 важных управленческих системных решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Центры управления регионами были созданы во всех субъектах страны по поручению президента РФ Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. В них поступают и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.
Центр управления регионом Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 15:12Ленинградская область
ЦУР Ленобласти помог решить более 100 тысяч вопросов местных жителей
"За год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны... Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении аппарата заместителя председателя правительства.
Вице-премьер указал, что в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре. По словам представителя президента в Поволжье Игоря Комарова, ЦУРы должны быть не только прикладным инструментом, но и участвовать в выработке решений, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов.
"Только за год работы на основании данных ЦУР была сформирована карта ремонта дорог в Оренбурге и Оренбургском районе, выполнены капремонт путепровода в Оренбурге, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в Сорочинске, включены в план ремонтов на 2022 инженерные сети в Бугуруслане", - заявил в свою очередь губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
В сообщении аппарата заместителя председателя правительства уточняется, что за время своей работы региональный ЦУР в Оренбургской области обработал более 29 тысяч сообщений в соцсетях, 44 тысячи обращений, поступивших через платформу "Госуслуги", и более 2,7 тысячи - на портале "Активный гражданин".
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 17:36Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Прохоров: для реализации ЦУР необходим вклад на уровне городов и регионов
 
ОбществоОренбургДенис ПаслерДмитрий ЧернышенкоРоссияСорочинскОренбургская областьВладимир Путин
 
 
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