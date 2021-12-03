https://ria.ru/20211203/tsik-1762012517.html
ЦИК рекомендовал Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома
ЦИК рекомендовал Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома - РИА Новости, 03.12.2021
ЦИК рекомендовал Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома
ЦИК России рекомендовал Ольгу Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:08
2021-12-03T14:08
2021-12-03T14:12
политика
цик рф
мосгоризбирком
московская городская дума
элла памфилова
московская городская избирательная комиссия
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ЦИК России рекомендовал Ольгу Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома.Ранее Кириллова вошла в состав Мосгоризбиркома в качестве члена комиссии с правом решающего голоса."Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны, 1963 года рождения, образование высшее, члена Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, для избрания ее на должность председателя Московской городской избирательной комиссии", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что нынешний председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов принял решение покинуть пост главы комиссии, в следующем составе он останется ее членом. В свою очередь заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут сообщал агентству о том, что нового председателя планируется выбрать в первой половине декабря.В декабре 2021 года истекает срок полномочий действующего состава Мосгоризбиркома, новый состав избирается на пятилетний срок. Городская избирательная комиссия формируется в составе 14 членов с правом решающего голоса на основе решений мэра столицы и Мосгордумы - по семь кандидатов от каждой стороны.
https://ria.ru/20211203/tsik-1761987952.html
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политика, цик рф, мосгоризбирком, московская городская дума, элла памфилова, московская городская избирательная комиссия, россия
14:08 03.12.2021 (обновлено: 14:12 03.12.2021)
ЦИК рекомендовал Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома
ЦИК рекомендовал Ольгу Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома