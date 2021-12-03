https://ria.ru/20211203/tsik-1761987952.html
Путин проведет встречу с Памфиловой
Путин проведет встречу с Памфиловой - РИА Новости, 03.12.2021
Путин проведет встречу с Памфиловой
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, они обсудят текущую работу ЦИК, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:22
2021-12-03T12:22
2021-12-03T12:27
политика
владимир путин
дмитрий песков
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, они обсудят текущую работу ЦИК, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня президент Путин работает в Кремле. У него будет несколько рабочих встреч, из них будет публичная встреча с Эллой Памфиловой... вопросы текущей работы Центризбиркома", - сказал он.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, цик рф, элла памфилова, россия
12:22 03.12.2021 (обновлено: 12:27 03.12.2021)
Путин проведет встречу с Памфиловой
Песков: Путин в пятницу проведет встречу с Памфиловой, обсудит работу ЦИК