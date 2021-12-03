https://ria.ru/20211203/tsik-1761987952.html

Путин проведет встречу с Памфиловой

Путин проведет встречу с Памфиловой - РИА Новости, 03.12.2021

Путин проведет встречу с Памфиловой

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, они обсудят текущую работу ЦИК, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:22

2021-12-03T12:22

2021-12-03T12:27

политика

владимир путин

дмитрий песков

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, они обсудят текущую работу ЦИК, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня президент Путин работает в Кремле. У него будет несколько рабочих встреч, из них будет публичная встреча с Эллой Памфиловой... вопросы текущей работы Центризбиркома", - сказал он.

https://ria.ru/20211109/mosgorizbirkom-1758202918.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, цик рф, элла памфилова, россия