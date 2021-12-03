https://ria.ru/20211203/tekhnopark-1761914294.html

Новогодний марафон в детских технопарках: на старт, внимание, марш!

Новогодний марафон в детских технопарках: на старт, внимание, марш! - РИА Новости, 03.12.2021

Новогодний марафон в детских технопарках: на старт, внимание, марш!

Детские технопарки столицы приглашают школьников включиться в необычный новогодний марафон: посетить интереснейшие мероприятия, пошевелить мозгами, узнать много РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:00

2021-12-03T10:00

2021-12-03T10:39

общество

образование

дети

москва

московский авиационный институт

ргсу

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

ано «развитие человеческого капитала»

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости, Карина Ивашко. Детские технопарки столицы приглашают школьников включиться в необычный новогодний марафон: посетить интереснейшие мероприятия, пошевелить мозгами, узнать много нового, а в финале – принять участие в суперигре.Марафон стартует 3 декабря, но присоединиться к нему можно в любой момент – главное, чтобы хватило времени поучаствовать хотя бы в трех событиях (необходимое условие), если претендуешь на финальную игру-квест. Игра пройдет 24 декабря в "Технограде" на ВДНХ, куда пригласят самых активных марафонцев."Дети от 13 до 17 лет смогут посетить около десяти разных технопарков, предлагающих более 90 мероприятий, получить новые знания и полезные навыки", - уточнил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.Разобраться, куда бежать, поможет специальный портал: локации и события новогоднего марафона помечены звездочкой-снежинкой. Среди площадок – "Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана", "Наукоград" МФЮА, "Московский транспорт", "Кулибин ПРО", "Менделеев-центр", "Альтаир" РТУ МИРЭА, детские технопарки РГСУ и ЦРИ Московского политеха.Выбрав мероприятие, нужно пройти регистрацию, получить на электронную почту подтверждение и ссылку на игровой веб-портал. И приступать к марафону: участие в мастер-классах и экспериментах позволит узнать кодовое слово для накопления баллов. Далее его надо ввести в соответствующее поле на портале и выполнить задания. Количество баллов будет зависеть от вида программ.Тех, кто наберет больше всего баллов, пригласят на финальную игру-квест. Не пугайтесь: лимит высокий – 900 участников! На маршруте игры – около двадцати точек, а тематически задания будут связаны с определенной дисциплиной из представленных в столичных технопарках. Выполнять их можно индивидуально или командой.Финальная игра 24 декабря займет три часа и пройдет в три потока со стартами в 12:00, 15:00 и 18:00часов. Все марафонцы, дошедшие до финиша, получат на память большой сувенирный набор. Призеров всех трех групп, помимо подарков, ждет суперприз – крутые образовательные курсы, разработанные технопарками для увлеченных и мотивированных молодых людей. Первой двадцатке из каждого потока подарят книги о науке, современных технологиях и профессиях.Папа, мама, я: семейные мастер-классы для креативного мышленияПока подростки марафонят, родители могут найти полезное занятие и для младших детей, а в идеале – удачно совместить точки на карте Москвы и отправиться в один из 19 детских технопарков всей семьей. (Сегодня они есть в каждом округе – узнать адреса можно на упомянутом выше портале). Свыше 400 образовательных программ, 42 направления, 92 лаборатории с современным оборудованием – всё для того, чтобы юное поколение (от семи до 17 лет) развивалось как технически, так и творчески.Семейные мастер-классы тоже разработаны не только как познавательные: у них есть и другая задача – развивать креативное мышление. И адресованы они не только детям, но и взрослым. Мамы, папы, бабушки и дедушки могут на равных принимать участие в занятиях с детьми и подростками, а не просто выступать "доставщиками" своих чад и наблюдателями за их успехами.Первую серию мастер-классов для всей семьи детские технопарки провели с марта по июль. Занятия оказались популярными - к ним присоединились 4,3 тысячи москвичей разных возрастов, поэтому к новому учебному году решили организовать второй цикл семейных мастер-классов.С прицелом на будущееВ этом году серия бесплатных мастер-классов для всей семьи завершится 12 декабря: еще не поздно зарегистрироваться на сайте детских технопарков Москвы и принять в ней участие. Этой акции на сайте посвящен специальный раздел. На занятиях можно познакомиться с технологиями дополненной реальности и программированием – в детском технопарке РГСУ, смоделировать космическую ракету и создать шедевр молекулярной кухни в "Инжинириуме МГТУ имени Н.Э. Баумана, поучиться пилотированию самолета на тренажере в "Траектории взлета" МАИ и узнать, как создаются мобильные приложения в детском технопарке "Кулибин ПРО", создать собственную архитектурную сказку – в "Наукограде" МФЮА и примерить на себя профессии дизайнера или художника в детском технопарке "На Зорге". За этими увлекательными занятиями дети, между тем, знакомятся с такими специализациями, как инженерное дело, биоинформатика, кибернетика, искусственный интеллект, робототехника, дизайн, нейрокогнитивные технологии, и другими профнаправлениями. Подобные акции – отличная возможность для школьников попробовать свои силы в перспективных профессиях и освоить новые полезные навыки.Каждый год обучение в детских технопарках Москвы проходят более ста тысяч детей, а число посетителей, к примеру, этого года приближается к 353 тысячам.

https://ria.ru/20211001/kursy-1752510211.html

https://ria.ru/20210902/programmy-1748375379.html

https://sn.ria.ru/20210813/robototekhnika-1745577588.html

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общество, образование, дети, москва, московский авиационный институт, ргсу, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), ано «развитие человеческого капитала»