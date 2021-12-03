https://ria.ru/20211203/strelba-1762070056.html

После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело

После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 03.12.2021

После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:21

2021-12-03T17:21

2021-12-03T20:33

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура Москвы контролирует ход расследования", – говорится в сообщении.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду на Большой Грузинской улице. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет.Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. Как рассказал ранее РИА Новости очевидец по имени Адам, у таксиста рука была вся в крови. Шофер вез букет из цветочного магазина покупательнице, но та не успела его забрать.По данным источника агентства, стрелявший дважды судим - за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пули калибра 45 Rubber попали таксисту в плечо и руку, предположительно задев артерию. "Таксист был ранен в плечо и руку. Видимо, задело артерию, поскольку крови было много", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211203/strelba-1762011735.html

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Cadillac увозят с места перестрелки в центре Москвы После стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело о хулиганстве (до 7 лет, если применялось оружие). Водителя и его Cadillac увозят с места происшествия. 2021-12-03T17:21 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, россия