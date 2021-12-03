https://ria.ru/20211203/strelba-1762068479.html

Источник рассказал, из какого оружия мужчина стрелял в таксиста в Москве

Источник рассказал, из какого оружия мужчина стрелял в таксиста в Москве - РИА Новости, 03.12.2021

Источник рассказал, из какого оружия мужчина стрелял в таксиста в Москве

Правоохранительные органы начали по факту стрельбы в центре Москвы доследственную проверку о хулиганстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:15

2021-12-03T17:15

2021-12-03T17:23

происшествия

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россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы начали по факту стрельбы в центре Москвы доследственную проверку о хулиганстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По данному факту проводится доследственная проверка по уголовной статье "Хулиганство", - сказал собеседник агентства.По словам источника, мужчина расстрелял таксиста из "травмата", использовались патроны 45 Rubber.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду на Большой Грузинской улице. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет.Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. Как рассказал ранее РИА Новости очевидец по имени Адам, у таксиста рука была вся в крови. Шофер вез букет из цветочного магазина покупательнице, но та не успела его забрать.По данным источника агентства, стрелявший дважды судим - за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

https://ria.ru/20211203/strelba-1762013958.html

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происшествия, москва, россия