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Источник рассказал, из какого оружия мужчина стрелял в таксиста в Москве
Источник рассказал, из какого оружия мужчина стрелял в таксиста в Москве - РИА Новости, 03.12.2021
Источник рассказал, из какого оружия мужчина стрелял в таксиста в Москве
Правоохранительные органы начали по факту стрельбы в центре Москвы доследственную проверку о хулиганстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:15
2021-12-03T17:15
2021-12-03T17:23
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы начали по факту стрельбы в центре Москвы доследственную проверку о хулиганстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По данному факту проводится доследственная проверка по уголовной статье "Хулиганство", - сказал собеседник агентства.По словам источника, мужчина расстрелял таксиста из "травмата", использовались патроны 45 Rubber.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду на Большой Грузинской улице. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет.Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. Как рассказал ранее РИА Новости очевидец по имени Адам, у таксиста рука была вся в крови. Шофер вез букет из цветочного магазина покупательнице, но та не успела его забрать.По данным источника агентства, стрелявший дважды судим - за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.
https://ria.ru/20211203/strelba-1762013958.html
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происшествия, москва, россия
17:15 03.12.2021 (обновлено: 17:23 03.12.2021)
Источник рассказал, из какого оружия мужчина стрелял в таксиста в Москве
Источник: мужчина стрелял в таксиста в центре Москвы из "травмата"
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Правоохранительные органы начали по факту стрельбы в центре Москвы
доследственную проверку о хулиганстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По данному факту проводится доследственная проверка по уголовной статье "Хулиганство", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, мужчина расстрелял таксиста из "травмата", использовались патроны 45 Rubber.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду на Большой Грузинской улице. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет.
Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. Как рассказал ранее РИА Новости очевидец по имени Адам, у таксиста рука была вся в крови. Шофер вез букет из цветочного магазина покупательнице, но та не успела его забрать.
По данным источника агентства, стрелявший дважды судим - за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.