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Раненный при конфликте в центре Москвы таксист вез цветы
Раненный при конфликте в центре Москвы таксист вез цветы - РИА Новости, 03.12.2021
Раненный при конфликте в центре Москвы таксист вез цветы
Таксист, раненный в ходе конфликта с водителем Cadillac в центре Москвы, вез в точку назначения букет, но не успел его передать, рассказала РИА Новости менеджер РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:15
2021-12-03T16:15
2021-12-03T17:59
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Таксист, раненный в ходе конфликта с водителем Cadillac в центре Москвы, вез в точку назначения букет, но не успел его передать, рассказала РИА Новости менеджер цветочного магазина Алия.По ее словам, цветочная студия изготовила букет по предварительно сделанному заказу и вызвала таксиста-курьера, чтобы доставить его на Большую Грузинскую.После этого студия изготовила для покупательницы другой букет, а первый так и остался в машине. На данный момент, по словам собеседницы агентства, магазин пока не может получить его обратно.Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта, дважды судим - за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет.Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. Как рассказал ранее РИА Новости очевидец по имени Адам, у таксиста рука была вся в крови.
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Cadillac увозят с места перестрелки в центре Москвы
После стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело о хулиганстве (до 7 лет, если применялось оружие). Водителя и его Cadillac увозят с места происшествия.
2021-12-03T16:15
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"Было очень много крови" – очевидец о последствиях стрельбы в центре Москвы
Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac.
2021-12-03T16:15
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РИА Новости
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происшествия, москва, видео
16:15 03.12.2021 (обновлено: 17:59 03.12.2021)
Раненный при конфликте в центре Москвы таксист вез цветы
Таксист, раненный при конфликте в центре Москвы, вез букет, но не успел его передать
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Таксист, раненный в ходе конфликта с водителем Cadillac в центре Москвы
, вез в точку назначения букет, но не успел его передать, рассказала РИА Новости менеджер цветочного магазина Алия.
По ее словам, цветочная студия изготовила букет по предварительно сделанному заказу и вызвала таксиста-курьера, чтобы доставить его на Большую Грузинскую.
"Курьер забрал букет, и [когда он подъехал к точке назначения] очень долго на картах оставалось, что ему осталась одна минута. Получатель вышла на улицу посмотреть, что произошло, и оказалось, что водитель был без сознания, его увозили на "скорой", - сказала менеджер Алия.
После этого студия изготовила для покупательницы другой букет, а первый так и остался в машине. На данный момент, по словам собеседницы агентства, магазин пока не может получить его обратно.
Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта, дважды судим - за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Судим, причинение тяжкого вреда здоровью, до этого - за кражу", - сказал собеседник агентства.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет.
Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. Как рассказал ранее РИА Новости очевидец по имени Адам, у таксиста рука была вся в крови.