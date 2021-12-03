https://ria.ru/20211203/strelba-1762048000.html

Раненный при конфликте в центре Москвы таксист вез цветы

Раненный при конфликте в центре Москвы таксист вез цветы - РИА Новости, 03.12.2021

Раненный при конфликте в центре Москвы таксист вез цветы

Таксист, раненный в ходе конфликта с водителем Cadillac в центре Москвы, вез в точку назначения букет, но не успел его передать, рассказала РИА Новости менеджер РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:15

2021-12-03T16:15

2021-12-03T17:59

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Таксист, раненный в ходе конфликта с водителем Cadillac в центре Москвы, вез в точку назначения букет, но не успел его передать, рассказала РИА Новости менеджер цветочного магазина Алия.По ее словам, цветочная студия изготовила букет по предварительно сделанному заказу и вызвала таксиста-курьера, чтобы доставить его на Большую Грузинскую.После этого студия изготовила для покупательницы другой букет, а первый так и остался в машине. На данный момент, по словам собеседницы агентства, магазин пока не может получить его обратно.Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта, дважды судим - за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет.Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. Как рассказал ранее РИА Новости очевидец по имени Адам, у таксиста рука была вся в крови.

москва

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Cadillac увозят с места перестрелки в центре Москвы После стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело о хулиганстве (до 7 лет, если применялось оружие). Водителя и его Cadillac увозят с места происшествия. 2021-12-03T16:15 true PT0M22S

"Было очень много крови" – очевидец о последствиях стрельбы в центре Москвы Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac. 2021-12-03T16:15 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, видео