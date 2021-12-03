https://ria.ru/20211203/strelba-1762013958.html

Очевидцы рассказали о дорожном конфликте со стрельбой в центре Москвы

Очевидцы рассказали о дорожном конфликте со стрельбой в центре Москвы - РИА Новости, 03.12.2021

Очевидцы рассказали о дорожном конфликте со стрельбой в центре Москвы

В ходе дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы пострадавший таксист, предположительно, получил пулю в руку, рассказал РИА Новости один из свидетелей. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:17

2021-12-03T14:17

2021-12-03T14:38

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В ходе дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы пострадавший таксист, предположительно, получил пулю в руку, рассказал РИА Новости один из свидетелей.По его словам, он не видел ни самого момента конфликта, ни стрельбы, только последствия - как таксиста уносили медики.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду на улице Большая Грузинская - видимо, ожидая пассажира. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет. Сейчас стрелявший задержан.

https://ria.ru/20211203/strelba-1762011735.html

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"Было очень много крови" – очевидец о последствиях стрельбы в центре Москвы Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac. 2021-12-03T14:17 true PT1M17S

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происшествия, москва