https://ria.ru/20211203/strelba-1762011735.html

Лужи крови и пробитое стекло на месте стрельбы в центре Москвы. Видео

Начало дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы попало на видео - РИА Новости, 03.12.2021

Лужи крови и пробитое стекло на месте стрельбы в центре Москвы. Видео

В Сети появилось видео с места стрельбы, которая произошла из-за дорожного конфликта в центре Москвы. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:05

2021-12-03T14:05

2021-12-03T20:35

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео с места стрельбы, которая произошла из-за дорожного конфликта в центре Москвы.В частности, на запись попало начало инцидента.Кроме того, на кадрах можно видеть полицейских на месте происшествия, у такси — пробитое пулей стекло, а рядом с водительской дверью — лужу крови.По словам очевидца, полиция и скорая помощь приехали довольно быстро. Ему удалось увидеть пострадавшего."У него было очень много крови из руки. Мы были уверены, что это просто авария", — рассказал он. В столичном главке МВД сообщили, что инцидент произошел в районе дома 76 по Большой Грузинской улице. Стрелявшего задержали, раненого передали медикам.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что конфликт начался после того, как таксист, остановившийся в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac. Между ними сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета.Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование произошедшего.

https://ria.ru/20211203/strelba-1762070056.html

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"Было очень много крови" – очевидец о последствиях стрельбы в центре Москвы Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac. 2021-12-03T14:05 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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