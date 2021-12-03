https://ria.ru/20211203/strelba-1762011735.html
Лужи крови и пробитое стекло на месте стрельбы в центре Москвы. Видео
Начало дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы попало на видео - РИА Новости, 03.12.2021
Лужи крови и пробитое стекло на месте стрельбы в центре Москвы. Видео
В Сети появилось видео с места стрельбы, которая произошла из-за дорожного конфликта в центре Москвы. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:05
2021-12-03T14:05
2021-12-03T20:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео с места стрельбы, которая произошла из-за дорожного конфликта в центре Москвы.В частности, на запись попало начало инцидента.Кроме того, на кадрах можно видеть полицейских на месте происшествия, у такси — пробитое пулей стекло, а рядом с водительской дверью — лужу крови.По словам очевидца, полиция и скорая помощь приехали довольно быстро. Ему удалось увидеть пострадавшего."У него было очень много крови из руки. Мы были уверены, что это просто авария", — рассказал он. В столичном главке МВД сообщили, что инцидент произошел в районе дома 76 по Большой Грузинской улице. Стрелявшего задержали, раненого передали медикам.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что конфликт начался после того, как таксист, остановившийся в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac. Между ними сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета.Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование произошедшего.
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"Было очень много крови" – очевидец о последствиях стрельбы в центре Москвы
Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac.
2021-12-03T14:05
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происшествия, москва, авто, россия
14:05 03.12.2021 (обновлено: 20:35 03.12.2021)
Начало дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы попало на видео
В Сети появилось видео с места стрельбы во время дорожного конфликта в центре Москвы
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
В Сети появилось видео с места стрельбы, которая произошла из-за дорожного конфликта в центре Москвы
.
В частности, на запись попало начало инцидента.
Кроме того, на кадрах можно видеть полицейских на месте происшествия, у такси — пробитое пулей стекло, а рядом с водительской дверью — лужу крови.
По словам очевидца, полиция и скорая помощь приехали довольно быстро. Ему удалось увидеть пострадавшего.
"У него было очень много крови из руки. Мы были уверены, что это просто авария", — рассказал он.
В столичном главке МВД сообщили, что инцидент произошел в районе дома 76 по Большой Грузинской улице. Стрелявшего задержали, раненого передали медикам.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что конфликт начался после того, как таксист, остановившийся в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac. Между ними сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета.
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование произошедшего.