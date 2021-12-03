https://ria.ru/20211203/strelba-1762002864.html

Источник сообщил подробности конфликта со стрельбой в центре Москвы

Источник сообщил подробности конфликта со стрельбой в центре Москвы - РИА Новости, 03.12.2021

Источник сообщил подробности конфликта со стрельбой в центре Москвы

Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac, рассказал... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:25

2021-12-03T13:25

2021-12-03T17:59

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным полиции, в результате дорожного конфликта на Большой Грузинской улице один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Стрелявшего задержали, пострадавшего передали врачам."Конфликт начался после того, как таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду, предназначенном для движения - видимо, ожидая пассажира. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог. В результате между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель дорогой иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211203/zaderzhanie-1762001274.html

москва

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2021

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происшествия, москва