https://ria.ru/20211203/strelba-1762002864.html
Источник сообщил подробности конфликта со стрельбой в центре Москвы
Источник сообщил подробности конфликта со стрельбой в центре Москвы - РИА Новости, 03.12.2021
Источник сообщил подробности конфликта со стрельбой в центре Москвы
Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac, рассказал... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:25
2021-12-03T13:25
2021-12-03T17:59
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным полиции, в результате дорожного конфликта на Большой Грузинской улице один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Стрелявшего задержали, пострадавшего передали врачам."Конфликт начался после того, как таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду, предназначенном для движения - видимо, ожидая пассажира. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог. В результате между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель дорогой иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
13:25 03.12.2021 (обновлено: 17:59 03.12.2021)
Источник сообщил подробности конфликта со стрельбой в центре Москвы
Конфликт со стрельбой в Москве начался после того, как такси не пропустило Cadillac
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы
начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным полиции, в результате дорожного конфликта на Большой Грузинской улице один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Стрелявшего задержали, пострадавшего передали врачам.
"Конфликт начался после того, как таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду, предназначенном для движения - видимо, ожидая пассажира. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог. В результате между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель дорогой иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.