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Российскую орбитальную станцию построят с белорусским оборудованием
Российскую орбитальную станцию построят с белорусским оборудованием - РИА Новости, 03.12.2021
Российскую орбитальную станцию построят с белорусским оборудованием
Россия планирует использовать оптическое оборудование белорусской компании "Пеленг" при создании российской орбитальной служебной станции, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:10
2021-12-03T12:10
белоруссия
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия планирует использовать оптическое оборудование белорусской компании "Пеленг" при создании российской орбитальной служебной станции, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы планируем использовать оптику "Пеленга" не только в рамках российско-белорусского космического аппарата, ...но мы планируем использовать эти системы и для создания российской орбитальной служебной станции", - сказал он на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".Он добавил, что надеется и на скорейшее создание российско-белорусского космического аппарата, в котором также используется оборудование "Пеленга".Ранее сообщалось, что предложение по эскизному проектированию новой станции направлено в правительство.Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что эскизное проектирование может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027 году.Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.
https://ria.ru/20211127/kosmos-1761024996.html
https://ria.ru/20211026/rogozin-1756342558.html
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белоруссия, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
12:10 03.12.2021
 
Российскую орбитальную станцию построят с белорусским оборудованием

Оптику белорусской компании "Пеленг" применят при создании российской орбитальной станции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Стенд госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия планирует использовать оптическое оборудование белорусской компании "Пеленг" при создании российской орбитальной служебной станции, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы планируем использовать оптику "Пеленга" не только в рамках российско-белорусского космического аппарата, ...но мы планируем использовать эти системы и для создания российской орбитальной служебной станции", - сказал он на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 13:00Наука
Для российской орбитальной станции разработают новые корабли
Он добавил, что надеется и на скорейшее создание российско-белорусского космического аппарата, в котором также используется оборудование "Пеленга".
Ранее сообщалось, что предложение по эскизному проектированию новой станции направлено в правительство.
Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что эскизное проектирование может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027 году.
Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 16:36Наука
Российская орбитальная станция может стать новой МКС, заявил Рогозин
 
БелоруссияРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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