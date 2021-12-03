https://ria.ru/20211203/stantsiya-1761986213.html

Российскую орбитальную станцию построят с белорусским оборудованием

Российскую орбитальную станцию построят с белорусским оборудованием - РИА Новости, 03.12.2021

Российскую орбитальную станцию построят с белорусским оборудованием

Россия планирует использовать оптическое оборудование белорусской компании "Пеленг" при создании российской орбитальной служебной станции, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:10

2021-12-03T12:10

2021-12-03T12:10

белоруссия

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия планирует использовать оптическое оборудование белорусской компании "Пеленг" при создании российской орбитальной служебной станции, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы планируем использовать оптику "Пеленга" не только в рамках российско-белорусского космического аппарата, ...но мы планируем использовать эти системы и для создания российской орбитальной служебной станции", - сказал он на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".Он добавил, что надеется и на скорейшее создание российско-белорусского космического аппарата, в котором также используется оборудование "Пеленга".Ранее сообщалось, что предложение по эскизному проектированию новой станции направлено в правительство.Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что эскизное проектирование может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027 году.Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.

https://ria.ru/20211127/kosmos-1761024996.html

https://ria.ru/20211026/rogozin-1756342558.html

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белоруссия, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)