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В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе

В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе - РИА Новости, 03.12.2021

В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе

Американские правоохранительные органы разыскивают родителей подростка, который на этой неделе устроил стрельбу в школе и убил четырех сверстников, сообщил... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T23:44

2021-12-03T23:44

2021-12-03T23:44

в мире

сша

оксфорд

мичиган

фбр

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Американские правоохранительные органы разыскивают родителей подростка, который на этой неделе устроил стрельбу в школе и убил четырех сверстников, сообщил местный шериф Майкл Бушар.Розыск, в котором принимают участие агенты ФБР, начался после того, как прокуратура объявила о выдвижении обвинений в непредумышленном убийстве по неосторожности Джеймсу и Дженнифер Крамбли в связи с преступлением их 15-летнего сына Итана."В розыске участвуют ФБР, служба маршалов и наша бригада поиска беглых (преступников)", - сказал Бушар в эфире CNN.Он призвал тех, кто знает о местонахождении супружеской пары, позвонить в службу 911 и не приближаться к подозреваемым."Интуитивно я не думаю, что они опасны, но не стал бы принимать это как должное. Мы их найдем. Будет прекрасно, если общественность нам поможет", - сказал шериф.Прокуратура объясняет выдвижение обвинений против четы Крамбли тем, что они приобрели пистолет и допустили, что оружие попало в руки сына, хотя могли бы знать о его намерениях.Итану Крамбли инкриминируется один эпизод терроризма со смертельным исходом и четыре убийства. Он застрелил в школе города Оксфорд, штат Мичиган, четырех учащихся и ранил еще семь человек, после чего сдался полицейским.

сша

оксфорд

мичиган

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в мире, сша, оксфорд, мичиган, фбр