Аналитики предупредили об угрозе дефолта в США
В двухпартийном политическом центре предупредили об угрозе дефолта в США с 21 декабря
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, если к этому времени конгресс не поднимет потолок государственного долга, предупредили аналитики Двухпартийного политического центра.
Американские законодатели ранее проголосовали за продление финансирования правительства до 18 февраля, предотвратив его скорый "шатдаун", однако пока оставили без решения вопрос об увеличении заимствований.
"Двухпартийный политический центр обновил свой прогноз и теперь ожидает, что дата Х по долговому лимиту – когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства – наступит, скорее всего, между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года", - говорится в сообщении вашингтонского "мозгового треста".
Ранее поднять или приостановить действие лимита госдолга конгресс просила министр финансов Джаннет Йеллен, предупреждая, что в противном случае сложности с выполнением обязательств у правительства могут начаться после 15 декабря.
"Конгресс будет заигрывать с финансовой катастрофой, если уйдет на праздники, не решив проблемы долга", - сказал директор по экономической политике Двухпартийного политического центра Шай Акабас.
После того, как министерство финансов исчерпает существующие лимиты заимствований, оно сможет полагаться только на налоговые поступления. По подсчетам агентства Рейтер, власти США занимают почти 40 центов на каждый расходуемый ими доллар.
Проекты увеличения заимствований без труда преодолевают нижнюю палату конгресса, но наталкиваются на сопротивление более сильной республиканской оппозиции в сенате, недовольной растущими финансовыми запросами демократической администрации Джо Байдена.
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