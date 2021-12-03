https://ria.ru/20211203/ssha-1762067458.html

Аналитики предупредили об угрозе дефолта в США

Аналитики предупредили об угрозе дефолта в США - РИА Новости, 03.12.2021

Аналитики предупредили об угрозе дефолта в США

США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, если к этому времени конгресс не поднимет потолок государственного... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:12

2021-12-03T17:12

2021-12-03T17:12

экономика

в мире

попытки изменить потолок госдолга сша

сша

джо байден

джаннет йеллен

госдолг сша

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, если к этому времени конгресс не поднимет потолок государственного долга, предупредили аналитики Двухпартийного политического центра.Американские законодатели ранее проголосовали за продление финансирования правительства до 18 февраля, предотвратив его скорый "шатдаун", однако пока оставили без решения вопрос об увеличении заимствований.Ранее поднять или приостановить действие лимита госдолга конгресс просила министр финансов Джаннет Йеллен, предупреждая, что в противном случае сложности с выполнением обязательств у правительства могут начаться после 15 декабря."Конгресс будет заигрывать с финансовой катастрофой, если уйдет на праздники, не решив проблемы долга", - сказал директор по экономической политике Двухпартийного политического центра Шай Акабас.После того, как министерство финансов исчерпает существующие лимиты заимствований, оно сможет полагаться только на налоговые поступления. По подсчетам агентства Рейтер, власти США занимают почти 40 центов на каждый расходуемый ими доллар.Проекты увеличения заимствований без труда преодолевают нижнюю палату конгресса, но наталкиваются на сопротивление более сильной республиканской оппозиции в сенате, недовольной растущими финансовыми запросами демократической администрации Джо Байдена.

https://ria.ru/20211202/prognoz-1761770026.html

https://ria.ru/20211129/bayden-1761141803.html

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экономика, в мире, попытки изменить потолок госдолга сша, сша, джо байден, джаннет йеллен, госдолг сша