https://ria.ru/20211203/ssha-1762015112.html

В штате Мэриленд детей привили от COVID-19 просроченной вакциной

В штате Мэриленд детей привили от COVID-19 просроченной вакциной - РИА Новости, 03.12.2021

В штате Мэриленд детей привили от COVID-19 просроченной вакциной

По меньшей мере 70 детей в американском штате Мэриленд привили просроченными вакцинами от COVID-19 из-за ошибки в хранении препаратов, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:21

2021-12-03T14:21

2021-12-03T14:21

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере 70 детей в американском штате Мэриленд привили просроченными вакцинами от COVID-19 из-за ошибки в хранении препаратов, сообщается на сайте управления здравоохранения округа Принс-Джорджес."Управление здравоохранения округа Принс-Джорджес уведомило родителей 70 детей в возрасте от 5 до 11 лет, что из-за ошибки хранения вакцин дети получили просроченную первую или вторую дозу вакцины Pfizer… 26 ноября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте властей округа.Как отмечается в сообщении, службы здравоохранения рекомендовали детям получить еще одну дозу вакцины вместо просроченной, чтобы "обеспечить максимально возможную защиту от COVID-19". Власти добавили, что здоровью детей, получивших просроченную дозу, ничего не угрожает."Мы глубоко сожалеем об ошибке и приносим извинения за беспокойство и неудобства, причиненные семьям", - заявил заместитель главы администрации по здравоохранению, социальному обеспечению и образованию доктор Джордж Аскью.Власти добавили, что дети, получившие просроченную вакцину, смогут ревакцинироваться в специальных частных клиниках 5 и 11 декабря или в любой другой день в обычных клиниках округа.Управление здравоохранения округа 19 ноября получило 300 доз вакцины Pfizer для детей со сроком годности до 24 ноября. Власти сообщили, что поставщик вакцин HealthCare Dynamics International не успел ввести 70 из 300 доз до истечения срока годности. Эти вакцины не были выброшены, согласно действующему протоколу, но были ошибочно помещены в холодильник с "нормальными" дозами.

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в мире, мэриленд, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19