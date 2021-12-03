https://ria.ru/20211203/sotrudnichestvo-1762068113.html

Посол Турции в РФ посетил Ульяновскую область для развития сотрудничества

Посол Турции в РФ посетил Ульяновскую область для развития сотрудничества - РИА Новости, 03.12.2021

Посол Турции в РФ посетил Ульяновскую область для развития сотрудничества

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и посол Турции в РФ Мехмет Самсар посетили работающий в регионе завод турецкой компании по производству... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:39

2021-12-03T17:39

2021-12-03T17:39

ульяновская область

турция

ульяновская область

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и посол Турции в РФ Мехмет Самсар посетили работающий в регионе завод турецкой компании по производству автомобильных сидений "Мартур" и ряд образовательных центров, а также провели встречу с бизнес-сообществом в рамках рабочего визита турецкой делегации в регион, сообщает пресс-служба областного правительства."У Ульяновской области большой потенциал развития торгово-экономических отношений с Турецкой Республикой. В текущем году мы видим положительную динамику внешнеторгового оборота с турецкими партнерами. Только экспорт ульяновских товаров в Турцию за девять месяцев года вырос в 2,5 раза. В основном, мы экспортируем автокомпоненты, топливо и теплоизоляционные материалы. Турецкие компании реализуют в Ульяновской области три крупных промышленных проекта, компания "Мартур" - один из них. Со своей стороны, мы готовы оказывать поддержку уже существующим проектам. Кроме того, мы открыты к дальнейшему сотрудничеству", - приводит пресс-служба слова Русских на встрече.По информации пресс-службы, "Мартур" уже шесть лет работает на территории региона. Основными потребителями его продукции являются заводы "Рено" в Москве и "АвтоВАЗ" в Тольятти. Объем инвестиций в проект составил более 440 миллионов рублей. На предприятии создано 175 рабочих мест. В скором времени ожидается запуск производства новой линейки комплектующих"Ожидается, что компания инвестирует в расширение производства свыше 180 миллионов рублей, будет трудоустроено еще около ста жителей региона. Это социально ориентированное предприятие. Средняя заработная плата сотрудников регулярно увеличивается, сегодня она составляет 52,5 тысячи рублей. Также рассчитываем, что предприятие продолжит работать с ульяновскими поставщиками сырья и компонентов и по новому проекту", - приводит пресс-служба слова руководителя Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина.

https://ria.ru/20211019/investory-1755230683.html

турция

ульяновская область

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турция, ульяновская область, алексей русских