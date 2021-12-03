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Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве
Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 03.12.2021
Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве
Госсобрание Якутии (Ил Тумэн) и Гомельский областной Совет депутатов Республики Беларусь будут сотрудничать в рамках интеграции Союзного государства;... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:46
2021-12-03T14:46
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алексей еремеев
республика саха (якутия)
россия
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Госсобрание Якутии (Ил Тумэн) и Гомельский областной Совет депутатов Республики Беларусь будут сотрудничать в рамках интеграции Союзного государства; соответствующее соглашение подписали в Гомеле председатель Ил Тумэн Алексей Еремеев и глава облсовета Екатерина Зенкевич, сообщает пресс-служба якутского парламента.Как отмечается в сообщении, стороны намерены укреплять связи между представительными органами власти. Планируется широкий обмен опытом в законотворческой и депутатской деятельности, обмен текстами нормативных правовых актов и их проектов по вопросам, представляющим взаимный интерес, аналитическими, методическими и другими материалами.Соглашение подписано в преддверии предстоящего в 2022 году Девятого Форума регионов, проводимого ежегодно под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь.Еремеев представил белорусским коллегам информацию о промышленном и инвестиционном потенциале Республики Саха (Якутия), отметив возможности поставки белорусской техники для промышленности и сельского хозяйства Якутии.
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белоруссия, алексей еремеев, республика саха (якутия), россия
14:46 03.12.2021
 

Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : Государственное собрание Республики Саха Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве
Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Государственное собрание Республики Саха
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Госсобрание Якутии (Ил Тумэн) и Гомельский областной Совет депутатов Республики Беларусь будут сотрудничать в рамках интеграции Союзного государства; соответствующее соглашение подписали в Гомеле председатель Ил Тумэн Алексей Еремеев и глава облсовета Екатерина Зенкевич, сообщает пресс-служба якутского парламента.
Как отмечается в сообщении, стороны намерены укреплять связи между представительными органами власти. Планируется широкий обмен опытом в законотворческой и депутатской деятельности, обмен текстами нормативных правовых актов и их проектов по вопросам, представляющим взаимный интерес, аналитическими, методическими и другими материалами.
© Фото : Государственное собрание Республики Саха Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве
Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Государственное собрание Республики Саха
Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение подписано в преддверии предстоящего в 2022 году Девятого Форума регионов, проводимого ежегодно под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь.
Еремеев представил белорусским коллегам информацию о промышленном и инвестиционном потенциале Республики Саха (Якутия), отметив возможности поставки белорусской техники для промышленности и сельского хозяйства Якутии.
В свою очередь, руководитель Гомельского облсовета отметила, что такие соглашения вошли в практику работы органов государственной власти области. "Гомельским областным исполкомом подписано 22 таких соглашений о сотрудничество с российскими регионами. В том числе с Республикой Саха соглашение было подписано в октябре 2012 года в ходе визита вице-президента Якутии Дмитрия Глушко. Гомельским областным советом депутатов подписано 9 двусторонних соглашений с законодательными собраниями российских регионов", - проинформировала Зенкевич.
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Республика Саха (Якутия)БелоруссияАлексей ЕремеевРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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