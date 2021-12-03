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Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве

Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 03.12.2021

Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве

Госсобрание Якутии (Ил Тумэн) и Гомельский областной Совет депутатов Республики Беларусь будут сотрудничать в рамках интеграции Союзного государства;... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:46

2021-12-03T14:46

2021-12-03T14:46

республика саха (якутия)

белоруссия

алексей еремеев

республика саха (якутия)

россия

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Госсобрание Якутии (Ил Тумэн) и Гомельский областной Совет депутатов Республики Беларусь будут сотрудничать в рамках интеграции Союзного государства; соответствующее соглашение подписали в Гомеле председатель Ил Тумэн Алексей Еремеев и глава облсовета Екатерина Зенкевич, сообщает пресс-служба якутского парламента.Как отмечается в сообщении, стороны намерены укреплять связи между представительными органами власти. Планируется широкий обмен опытом в законотворческой и депутатской деятельности, обмен текстами нормативных правовых актов и их проектов по вопросам, представляющим взаимный интерес, аналитическими, методическими и другими материалами.Соглашение подписано в преддверии предстоящего в 2022 году Девятого Форума регионов, проводимого ежегодно под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь.Еремеев представил белорусским коллегам информацию о промышленном и инвестиционном потенциале Республики Саха (Якутия), отметив возможности поставки белорусской техники для промышленности и сельского хозяйства Якутии.

https://ria.ru/20211102/kanalizatsiya-1757388410.html

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республика саха (якутия)

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белоруссия, алексей еремеев, республика саха (якутия), россия