Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве
© Фото : Государственное собрание Республики Саха Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Госсобрание Якутии (Ил Тумэн) и Гомельский областной Совет депутатов Республики Беларусь будут сотрудничать в рамках интеграции Союзного государства; соответствующее соглашение подписали в Гомеле председатель Ил Тумэн Алексей Еремеев и глава облсовета Екатерина Зенкевич, сообщает пресс-служба якутского парламента.
Как отмечается в сообщении, стороны намерены укреплять связи между представительными органами власти. Планируется широкий обмен опытом в законотворческой и депутатской деятельности, обмен текстами нормативных правовых актов и их проектов по вопросам, представляющим взаимный интерес, аналитическими, методическими и другими материалами.
© Фото : Государственное собрание Республики Саха Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве
Ил Тумэн и Гомельский облсовет подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение подписано в преддверии предстоящего в 2022 году Девятого Форума регионов, проводимого ежегодно под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь.
Еремеев представил белорусским коллегам информацию о промышленном и инвестиционном потенциале Республики Саха (Якутия), отметив возможности поставки белорусской техники для промышленности и сельского хозяйства Якутии.
В свою очередь, руководитель Гомельского облсовета отметила, что такие соглашения вошли в практику работы органов государственной власти области. "Гомельским областным исполкомом подписано 22 таких соглашений о сотрудничество с российскими регионами. В том числе с Республикой Саха соглашение было подписано в октябре 2012 года в ходе визита вице-президента Якутии Дмитрия Глушко. Гомельским областным советом депутатов подписано 9 двусторонних соглашений с законодательными собраниями российских регионов", - проинформировала Зенкевич.