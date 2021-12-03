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Курорт Красная Поляна первым в Сочи открыл горнолыжный сезон

Курорт Красная Поляна первым в Сочи открыл горнолыжный сезон - РИА Новости, 03.12.2021

Курорт Красная Поляна первым в Сочи открыл горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон на Красной Поляне открыт, первыми в сезоне традиционно заработали склоны горной долины Цирк-2 на высоте выше двух тысяч метров над уровнем... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:46

2021-12-03T17:46

2021-12-03T17:46

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Горнолыжный сезон на Красной Поляне открыт, первыми в сезоне традиционно заработали склоны горной долины Цирк-2 на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба курорта.Лыжникам и сноубордистам уже доступны трассы среднего уровня сложности и трасса для новичков "Первый снег", где инструкторы начали обучение с первого дня катания.Для открытия трасс на нижних высотах на курорте ожидают дополнительные снегопады, чтобы сформировать достаточную снежную подложку. Для комфортного катания в течение всего зимнего периода курорт Красная Поляна модернизировал систему искусственного оснежения: перед сезоном здесь появились новые ружья и пушки, которые способны производить снега в три раза больше.К сезону обновили горнолыжные склоны в восточном секторе, благодаря чему на карте появилась новая "синяя" трасса "Восточная" общей длиной семь километров. По ней можно спуститься от подножия Чёрной Пирамиды на высоте 2300 метров до отметки 900 метров над уровнем моря. Любителям живописных панорам понравится ширина новой трассы – 18 метров комфортного спуска через горную долину Цирк-2, который теперь станет доступен начинающим и семьям с детьми.Горнолыжный сезон здесь длится с декабря по май. В сезоне 2021/2022 лыжникам и сноубордистам будут доступны 30 километров трасс, восемб зон для фрирайда, два сноупарка, фанпарк для начинающих фристайлистов и 13 современных подъёмников. В марте-апреле на курорте запланировано два спортивно-музыкальных фестиваля Week onPeak и Happy Hour Camp, в июне по традиции откроется Bonus SummerCamp в летнем сноупарке курорта.

https://ria.ru/20211203/kurorty-1761714744.html

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