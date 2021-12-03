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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20211203/sobranie-1762031935.html
В Минске прошло первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания
В Минске прошло первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания - РИА Новости, 03.12.2021
В Минске прошло первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания
Приоритетной задачей Парламентского Собрания определена деятельность по содействию унификации законодательства Белоруссии и России. РИА Новости, 03.12.2021
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Приоритетной задачей Парламентского Собрания определена деятельность по содействию унификации законодательства Белоруссии и России.
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фото, фото, белоруссия, вячеслав володин, дмитрий мезенцев, леонид калашников, владимир андрейченко, россия
15:37 03.12.2021 (обновлено: 18:01 03.12.2021)
 

В Минске прошло первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания

Читать ria.ru в
Приоритетной задачей Парламентского Собрания определена деятельность по содействию унификации законодательства Белоруссии и России.
© Sputnik / Виктор Толочко

"Когда речь идет о суверенитете, пора всем понять, что недопустимо вмешательство в дела суверенных государств", — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече в Минске с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко.

Первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания в Минске
1 из 9

"Когда речь идет о суверенитете, пора всем понять, что недопустимо вмешательство в дела суверенных государств", — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече в Минске с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Председатель Госдумы РФ считает, что европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. "Надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу", — подчеркнул спикер Госдумы на встрече.

Первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания в Минске
2 из 9

Председатель Госдумы РФ считает, что европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. "Надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу", — подчеркнул спикер Госдумы на встрече.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Владимир Андрейченко отметил важность совместных действий делегаций РФ и Белоруссии в международных организациях.

Первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания в Минске
3 из 9

Владимир Андрейченко отметил важность совместных действий делегаций РФ и Белоруссии в международных организациях.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор ТолочкоПоездка в Белоруссию стала первым официальным визитом для Вячеслава Володина после выборов нового созыва Госдумы. В заседании Парламентского Собрания принял участие новый состав российской депутации, сформированный после выборов в Думу нового созыва.
Первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания в Минске
4 из 9
Поездка в Белоруссию стала первым официальным визитом для Вячеслава Володина после выборов нового созыва Госдумы. В заседании Парламентского Собрания принял участие новый состав российской депутации, сформированный после выборов в Думу нового созыва.
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

На заседании спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин был переизбран председателем Парламентского Собрания.

Первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания в Минске
5 из 9

На заседании спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин был переизбран председателем Парламентского Собрания.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Как отметил Володин, для скорого воплощения в жизнь 28 программ Союзного государства РФ и Белоруссии парламентариям предстоит принять порядка 400 законодательных актов.

Первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания в Минске
6 из 9

Как отметил Володин, для скорого воплощения в жизнь 28 программ Союзного государства РФ и Белоруссии парламентариям предстоит принять порядка 400 законодательных актов.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор ТолочкоГоссекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в центре внимания парламентариев будут развитие предпринимательства, гармонизация денежно-кредитной политики, интеграция платежных систем, ядерной безопасности, регулирование транспортного рынка и другие вопросы.
Первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания в Минске
7 из 9
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в центре внимания парламентариев будут развитие предпринимательства, гармонизация денежно-кредитной политики, интеграция платежных систем, ядерной безопасности, регулирование транспортного рынка и другие вопросы.
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутаты приняли заявление о том, что искусственное нагнетание Западом обстановки на границе Белоруссии и Польши, эскалация миграционного кризиса должны получить адекватную оценку и стать предметом рассмотрения компетентных международных структур.
Первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания в Минске
8 из 9
Депутаты приняли заявление о том, что искусственное нагнетание Западом обстановки на границе Белоруссии и Польши, эскалация миграционного кризиса должны получить адекватную оценку и стать предметом рассмотрения компетентных международных структур.
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор ТолочкоПарламентское Собрание Союза Белоруссии и России уже в декабре в очном формате рассмотрит проект бюджета Союзного государства.
Первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания в Минске
9 из 9
Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России уже в декабре в очном формате рассмотрит проект бюджета Союзного государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииФотоБелоруссияВячеслав ВолодинДмитрий МезенцевЛеонид КалашниковВладимир АндрейченкоРоссия
 
 
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