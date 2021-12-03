В Минске прошло первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания

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Председатель Госдумы РФ считает, что европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. "Надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу", — подчеркнул спикер Госдумы на встрече.