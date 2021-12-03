В Минске прошло первое заседание 61-й сессии Парламентского Собрания
"Когда речь идет о суверенитете, пора всем понять, что недопустимо вмешательство в дела суверенных государств", — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече в Минске с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко.
"Когда речь идет о суверенитете, пора всем понять, что недопустимо вмешательство в дела суверенных государств", — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече в Минске с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко.
Председатель Госдумы РФ считает, что европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. "Надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу", — подчеркнул спикер Госдумы на встрече.
Председатель Госдумы РФ считает, что европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. "Надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу", — подчеркнул спикер Госдумы на встрече.
Владимир Андрейченко отметил важность совместных действий делегаций РФ и Белоруссии в международных организациях.
Владимир Андрейченко отметил важность совместных действий делегаций РФ и Белоруссии в международных организациях.
На заседании спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин был переизбран председателем Парламентского Собрания.
На заседании спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин был переизбран председателем Парламентского Собрания.
Как отметил Володин, для скорого воплощения в жизнь 28 программ Союзного государства РФ и Белоруссии парламентариям предстоит принять порядка 400 законодательных актов.
Как отметил Володин, для скорого воплощения в жизнь 28 программ Союзного государства РФ и Белоруссии парламентариям предстоит принять порядка 400 законодательных актов.