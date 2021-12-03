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В Германии назвали слово года
В Германии назвали слово года - РИА Новости, 03.12.2021
В Германии назвали слово года
Общество немецкого языка (GfdS) признало словом 2021 года Wellenbrecher (буквально "волнорез"), которым обозначают в немецком языке все принимаемые для борьбы с РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:44
2021-12-03T14:12
в мире
германия
солидарность
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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Общество немецкого языка (GfdS) признало словом 2021 года Wellenbrecher (буквально "волнорез"), которым обозначают в немецком языке все принимаемые для борьбы с распространением коронавируса меры, сообщается в пресс-релизе организации.Волнорез в оригинальном смысле слова обозначает гидротехнические сооружения на берегу водоемов, которые гасят энергию волнения воды в прибрежной зоне с целью снижения потенциальных разрушений. При этом в эпидемиологии в отношении динамики заболеваемости используется слово "волны", которыми называют рост заболеваемости с последующими пиком и снижением.В Германии с августа-сентября продолжается рост заболеваемости, который местные эксперты считают четвертой волной пандемии для Германии. Для "слома" волны вводятся ограничительные меры, которые и называют Wellenbrecher. Также, подчеркивает GfdS, Wellenbrecher можно называть человека, который соблюдает такие меры. "Станьте волнорезом!", - приводит общество пример словоупотребления.GfdS подчеркивает, что то, как долго этот термин сохранится в активном пользовании, зависит от того, удастся ли окончательно подавить пандемию.Традиционно GfdS обнародовало список еще девяти слов, которые в прошедшем году играли особую роль в общественной дискуссии. На втором месте идет "СолидАРность"- это название благотворительной акции по поддержке пострадавших при разрушительных наводнениях на западе Германии в июле. Выделение букв АР связано с названием реки, в долине которой произошли наибольшие разрушения - Ар (Ahr). На третьем месте - Pfexit, образованное по аналогии с Брекзит, но первый корень происходит от Pflege (сестринское дело). Этим словом обозначают явление ухода из профессии младшего медицинского персонала из-за тяжелых условий работы и низкой оплаты труда, что является одной из центральных проблем в Германии на фоне пандемии.Другие слова первой десятки - Impfpflicht (обязательная вакцинация), Ampelparteien (партии светофорной коалиции из социал-демократов, "Зеленых", свободных демократов - партийные цвета соответствуют гамме светофора), Lockdown-Kinder (дети локдауна, используется для обозначения всех детей, живших в условиях социальных ограничений), Booster (бустерная, дополнительная прививка от COVID-19), freitesten (сдать отрицательный тест на коронавирус для допуска на мероприятия или в заведения), Triell (триэль - формат предвыборных дебатов с участием трех человек, который активно использовался перед выборами в бундестаг 2021 года), fünf nach zwölf (пять минут после полуночи, выражение из риторики климатических активистов, указывающее на то, что время начать действовать уже позади).В прошлом году GfdS назвало коронавирусную пандемию (нем. Corona-Pandemie), локдаун и конспирологический нарратив стали "словами года" в Германии. Слово "локдаун" происходит из английского языка и обозначает в контексте пандемии строгий режим ограничительных мер, как правило, с ограничением активности вне дома. Хотя официально в Германии режим ограничительных мер не называли локдауном и эти меры редко действительно соответствовали распространенному пониманию локдауна, журналисты и обычные граждане использовали именно это заимствованное слово для описания вводимых властями мер. -0-
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в мире, германия, солидарность
13:44 03.12.2021 (обновлено: 14:12 03.12.2021)
 
В Германии назвали слово года

Словом года в Германии признали "волнорез"

© Depositphotos / AndrejadСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos / Andrejad
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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Общество немецкого языка (GfdS) признало словом 2021 года Wellenbrecher (буквально "волнорез"), которым обозначают в немецком языке все принимаемые для борьбы с распространением коронавируса меры, сообщается в пресс-релизе организации.
"Слово 2021 года - волнорез. Это слово означает все меры, которые были приняты, чтобы остановить четвертую волну пандемии коронавируса", - говорится в пресс-релизе.
Волнорез в оригинальном смысле слова обозначает гидротехнические сооружения на берегу водоемов, которые гасят энергию волнения воды в прибрежной зоне с целью снижения потенциальных разрушений. При этом в эпидемиологии в отношении динамики заболеваемости используется слово "волны", которыми называют рост заболеваемости с последующими пиком и снижением.
В Германии с августа-сентября продолжается рост заболеваемости, который местные эксперты считают четвертой волной пандемии для Германии. Для "слома" волны вводятся ограничительные меры, которые и называют Wellenbrecher. Также, подчеркивает GfdS, Wellenbrecher можно называть человека, который соблюдает такие меры. "Станьте волнорезом!", - приводит общество пример словоупотребления.
GfdS подчеркивает, что то, как долго этот термин сохранится в активном пользовании, зависит от того, удастся ли окончательно подавить пандемию.
Традиционно GfdS обнародовало список еще девяти слов, которые в прошедшем году играли особую роль в общественной дискуссии. На втором месте идет "СолидАРность"- это название благотворительной акции по поддержке пострадавших при разрушительных наводнениях на западе Германии в июле. Выделение букв АР связано с названием реки, в долине которой произошли наибольшие разрушения - Ар (Ahr). На третьем месте - Pfexit, образованное по аналогии с Брекзит, но первый корень происходит от Pflege (сестринское дело). Этим словом обозначают явление ухода из профессии младшего медицинского персонала из-за тяжелых условий работы и низкой оплаты труда, что является одной из центральных проблем в Германии на фоне пандемии.
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Другие слова первой десятки - Impfpflicht (обязательная вакцинация), Ampelparteien (партии светофорной коалиции из социал-демократов, "Зеленых", свободных демократов - партийные цвета соответствуют гамме светофора), Lockdown-Kinder (дети локдауна, используется для обозначения всех детей, живших в условиях социальных ограничений), Booster (бустерная, дополнительная прививка от COVID-19), freitesten (сдать отрицательный тест на коронавирус для допуска на мероприятия или в заведения), Triell (триэль - формат предвыборных дебатов с участием трех человек, который активно использовался перед выборами в бундестаг 2021 года), fünf nach zwölf (пять минут после полуночи, выражение из риторики климатических активистов, указывающее на то, что время начать действовать уже позади).
В прошлом году GfdS назвало коронавирусную пандемию (нем. Corona-Pandemie), локдаун и конспирологический нарратив стали "словами года" в Германии. Слово "локдаун" происходит из английского языка и обозначает в контексте пандемии строгий режим ограничительных мер, как правило, с ограничением активности вне дома. Хотя официально в Германии режим ограничительных мер не называли локдауном и эти меры редко действительно соответствовали распространенному пониманию локдауна, журналисты и обычные граждане использовали именно это заимствованное слово для описания вводимых властями мер. -0-
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