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Во Франции построили дом престарелых для слонов
Во Франции построили дом престарелых для слонов - РИА Новости, 03.12.2021
Во Франции построили дом престарелых для слонов
В Верхней Вьенне — районе в центральной части Франции — открыли первый в Европе дом престарелых для слонов, сообщает "Европульс". РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T00:26
2021-12-03T00:26
2021-12-03T00:26
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Верхней Вьенне — районе в центральной части Франции — открыли первый в Европе дом престарелых для слонов, сообщает "Европульс".Приют ориентирован на животных, которые раньше выступали в цирках, но уже закончили свою карьеру. Одновременно находиться в нем смогут не более 10 слонов. Первым постояльцем стал 52-летний Ганди из бельгийского Антверпена.Дом будет открыт для посещения, однако смотреть на обитателей туристам разрешат только издалека, чтобы не беспокоить животных.С 2023 года во Франции запретят выступления слонов в цирках, так что бывшим артистам уже в ближайшее время потребуются жилища.
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животные, антверпен, европа, франция, новости - туризм, слоны, туризм
Во Франции построили дом престарелых для слонов
В Верхней Вьенне открыли первый в Европе приют для списанных из цирков слонов
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Верхней Вьенне — районе в центральной части Франции — открыли первый в Европе дом престарелых для слонов, сообщает "Европульс".
Приют ориентирован на животных, которые раньше выступали в цирках, но уже закончили свою карьеру. Одновременно находиться в нем смогут не более 10 слонов. Первым постояльцем стал 52-летний Ганди из бельгийского Антверпена.
Дом будет открыт для посещения, однако смотреть на обитателей туристам разрешат только издалека, чтобы не беспокоить животных.
С 2023 года во Франции запретят выступления слонов в цирках, так что бывшим артистам уже в ближайшее время потребуются жилища.