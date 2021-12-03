https://ria.ru/20211203/slony-1761775033.html

Во Франции построили дом престарелых для слонов

Во Франции построили дом престарелых для слонов - РИА Новости, 03.12.2021

Во Франции построили дом престарелых для слонов

В Верхней Вьенне — районе в центральной части Франции — открыли первый в Европе дом престарелых для слонов, сообщает "Европульс". РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T00:26

2021-12-03T00:26

2021-12-03T00:26

туризм

животные

антверпен

европа

франция

новости - туризм

слоны

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743949912_0:240:3078:1971_1920x0_80_0_0_6a51281c2c0631d72ecf1cde778919d5.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Верхней Вьенне — районе в центральной части Франции — открыли первый в Европе дом престарелых для слонов, сообщает "Европульс".Приют ориентирован на животных, которые раньше выступали в цирках, но уже закончили свою карьеру. Одновременно находиться в нем смогут не более 10 слонов. Первым постояльцем стал 52-летний Ганди из бельгийского Антверпена.Дом будет открыт для посещения, однако смотреть на обитателей туристам разрешат только издалека, чтобы не беспокоить животных.С 2023 года во Франции запретят выступления слонов в цирках, так что бывшим артистам уже в ближайшее время потребуются жилища.

https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html

антверпен

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

животные, антверпен, европа, франция, новости - туризм, слоны, туризм