https://ria.ru/20211203/sk-1762059006.html

В Москве начальника отдела таможни обвинили в получении взяток

В Москве начальника отдела таможни обвинили в получении взяток - РИА Новости, 03.12.2021

В Москве начальника отдела таможни обвинили в получении взяток

Начальник отдела Центрального таможенного управления (ЦТУ) обвиняется во взяточничестве в Москве, он находится под домашним арестом, сообщила старший помощник... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:43

2021-12-03T16:43

2021-12-03T16:43

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Начальник отдела Центрального таможенного управления (ЦТУ) обвиняется во взяточничестве в Москве, он находится под домашним арестом, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По версии следствия, с ноября 2020 по октябрь 2021 года индивидуальный предприниматель Вадим Масленников неоднократно давал взятки начальнику отдела технических средств таможенного контроля и технических средств охраны информационно-технической службы ЦТУ Вадиму Зимину в размере около 10% от стоимости заключаемых ЦТУ госконтрактов. Так, взятки вышли на сумму свыше 100 тысяч рублей. Эти махинации позволяли Масленникову побеждать в закупке и беспрепятственно подписывать заключения по результатам выполняемых работ на объектах ЦТУ. В результате Зимин был уволен со службы.Отмечается, что оба фигуранта признали вину.

https://realty.ria.ru/20211202/kirov-1761872678.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия