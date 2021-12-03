В Москве начальника отдела таможни обвинили в получении взяток
Против начальника отдела таможни в Москве завели уголовное дело о взятках
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Начальник отдела Центрального таможенного управления (ЦТУ) обвиняется во взяточничестве в Москве, он находится под домашним арестом, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По версии следствия, с ноября 2020 по октябрь 2021 года индивидуальный предприниматель Вадим Масленников неоднократно давал взятки начальнику отдела технических средств таможенного контроля и технических средств охраны информационно-технической службы ЦТУ Вадиму Зимину в размере около 10% от стоимости заключаемых ЦТУ госконтрактов. Так, взятки вышли на сумму свыше 100 тысяч рублей. Эти махинации позволяли Масленникову побеждать в закупке и беспрепятственно подписывать заключения по результатам выполняемых работ на объектах ЦТУ. В результате Зимин был уволен со службы.
"Возбуждено уголовное дело в отношении... Вадима Зимина и... Вадима Масленникова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... получение должностным лицом взятки.., дача взятки должностному лицу... В настоящее время Зимину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его соучастнику избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила Иванова.
Отмечается, что оба фигуранта признали вину.