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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211203/sk-1762007002.html
В Чите работнику скорой, спасшему женщину от насильника, вручили медаль
В Чите работнику скорой, спасшему женщину от насильника, вручили медаль - РИА Новости, 03.12.2021
В Чите работнику скорой, спасшему женщину от насильника, вручили медаль
Водителя скорой помощи, который задержал насильника в Чите, наградили медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага", сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:40
2021-12-03T13:40
хорошие новости
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Водителя скорой помощи, который задержал насильника в Чите, наградили медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага", сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа в посёлке Осетровка в Чите мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Он увидел одинокую женщину на улице, заговорил с ней, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать. Женщина сопротивлялась, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Ее крики услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине. Он скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело из-за покушения на изнасилование.Отмечая мужественный поступок Калашникова, Русанов также добавил, что такие люди должны стать примером для забайкальцев.
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происшествия, чита, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:40 03.12.2021
 
В Чите работнику скорой, спасшему женщину от насильника, вручили медаль

Работнику скорой, спасшему женщину от насильника в Чите, вручили медаль

© Фото : СУ СК по Забайкальскому краюЮрий Русанов вручает водителю скорой помощи Дмитрию Калашникову медаль СК России "Доблесть и отвага"
Юрий Русанов вручает водителю скорой помощи Дмитрию Калашникову медаль СК России Доблесть и отвага - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : СУ СК по Забайкальскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Водителя скорой помощи, который задержал насильника в Чите, наградили медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага", сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа в посёлке Осетровка в Чите мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Он увидел одинокую женщину на улице, заговорил с ней, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать. Женщина сопротивлялась, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Ее крики услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине. Он скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело из-за покушения на изнасилование.
"Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов отметил мужественный поступок Дмитрия Калашникова, вручив ему медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Приказ о награждении смелого забайкальца подписал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин", - говорится в сообщении.
Отмечая мужественный поступок Калашникова, Русанов также добавил, что такие люди должны стать примером для забайкальцев.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил восьмикласснице Марианне Хахузоковой медаль Совфеда за спасение детей при пожаре - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 18:26Хорошие новости
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили медалью Совфеда
 
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