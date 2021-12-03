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В Чите работнику скорой, спасшему женщину от насильника, вручили медаль
В Чите работнику скорой, спасшему женщину от насильника, вручили медаль - РИА Новости, 03.12.2021
В Чите работнику скорой, спасшему женщину от насильника, вручили медаль
Водителя скорой помощи, который задержал насильника в Чите, наградили медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага", сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:40
2021-12-03T13:40
2021-12-03T13:40
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Водителя скорой помощи, который задержал насильника в Чите, наградили медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага", сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа в посёлке Осетровка в Чите мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Он увидел одинокую женщину на улице, заговорил с ней, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать. Женщина сопротивлялась, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Ее крики услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине. Он скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело из-за покушения на изнасилование.Отмечая мужественный поступок Калашникова, Русанов также добавил, что такие люди должны стать примером для забайкальцев.
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происшествия, чита, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Чите работнику скорой, спасшему женщину от насильника, вручили медаль
Работнику скорой, спасшему женщину от насильника в Чите, вручили медаль