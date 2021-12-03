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Европейские дипломаты первыми заразились омикрон-штаммом в Ботсване

Европейские дипломаты первыми заразились омикрон-штаммом в Ботсване - РИА Новости, 03.12.2021

Европейские дипломаты первыми заразились омикрон-штаммом в Ботсване

Некоторые дипломаты, у которых в Ботсване были выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", прибыли в страну из Европы, заявил... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:49

2021-12-03T16:49

2021-12-03T16:51

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Некоторые дипломаты, у которых в Ботсване были выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", прибыли в страну из Европы, заявил президент южноафриканского государства Мокветси Масиси.В конце ноября правительство Ботсваны сообщило о выявлении четырех случаев заражения новым вариантом COVID-19. Он, согласно заявлению властей, был обнаружен у четырех "иностранных граждан", которые приехали в страну 7 ноября "с дипломатической миссией". Через несколько дней они покинули страну."Дипломаты прибыли из ряда стран - из стран их происхождения, стран, где они работают. Они проехали через некоторые другие государства, чтобы попасть в Ботсвану ... Некоторые из них были в Европе. другие - в других местах", - сказал президент в интервью телеканалу CNN.Он согласился с утверждением интервьюера, что некоторые из дипломатов приехали в Ботсвану из Европы. При этом президент подчеркнул, что ученые пока не могут указать источник возникновения нового штамма.Запреты на авиасообщение, которые ввели некоторые государства, лидер назвал проявлениями "почти империалистического мышления". Эти ограничения, по его словам, "бесчеловечны, унизительны и недопустимы".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах, в 32 странах.

https://ria.ru/20211202/omikron-1761842859.html

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в мире, ботсвана, юар, европа, воз, коронавирус covid-19