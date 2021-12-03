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В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после конфликта со сверстником
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после конфликта со сверстником - РИА Новости, 03.12.2021
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после конфликта со сверстником
Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью подростка в школе Комсомольска-на-Амуре после конфликта с другим учеником, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:26
2021-12-03T16:48
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью подростка в школе Комсомольска-на-Амуре после конфликта с другим учеником, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по Хабаровскому краю."Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть"), ч. 2 ст. 293 УК Р оссии ("Халатность")", — сообщил собеседник.По его словам, подросток скончался 3 декабря "в помещении школы после конфликта с другим учащимся". Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, допрашиваются ученики и администрация школы.Представитель прокуратуры рассказал, что школьник умер после удара по голове. "Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи со смертью ученика седьмого класса общеобразовательного учреждения города. Установлено, что 3 декабря 2021 года во время урока биологии один из учеников в ответ на оскорбления со стороны одноклассника, встав с места, нанес обидчику удар по голове. От полученной травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи", — сообщил собеседник. Работники скорой помощи прибыли в школу Комсомольска-на-Амуре через 15 минут после вызова.По его словам, на место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Владимир Таболин."В ходе прокурорской проверки будет дана оценка своевременности прибытия бригады скорой медицинской помощи в учебное учреждение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — отмечают в прокуратуре.Представитель администрации города сообщил, что в школе отменили внеучебные мероприятия. "По информации Управления образования, в школе № 6 произошел несчастный случай, в результате которого погиб ребенок. Ведется следствие. По информации администрации школы, учебное заведение на пятидневке. Завтра занятий не должно быть, а внеучебные мероприятия отменены", — сказал собеседник.Как сообщил РИА Новости представитель Министерства образования Хабаровского края, специалисты сейчас разбираются в ситуации.
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:26 03.12.2021 (обновлено: 16:48 03.12.2021)
 
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после конфликта со сверстником

В Комсомольске-на-Амуре умер 13-летний семиклассник после удара в голову от одноклассника

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью подростка в школе Комсомольска-на-Амуре после конфликта с другим учеником, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по Хабаровскому краю.
"Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть"), ч. 2 ст. 293 УК Р оссии ("Халатность")", — сообщил собеседник.
По его словам, подросток скончался 3 декабря "в помещении школы после конфликта с другим учащимся". Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, допрашиваются ученики и администрация школы.
Представитель прокуратуры рассказал, что школьник умер после удара по голове. "Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи со смертью ученика седьмого класса общеобразовательного учреждения города. Установлено, что 3 декабря 2021 года во время урока биологии один из учеников в ответ на оскорбления со стороны одноклассника, встав с места, нанес обидчику удар по голове. От полученной травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи", — сообщил собеседник. Работники скорой помощи прибыли в школу Комсомольска-на-Амуре через 15 минут после вызова.
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По его словам, на место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Владимир Таболин.
"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка своевременности прибытия бригады скорой медицинской помощи в учебное учреждение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — отмечают в прокуратуре.
Представитель администрации города сообщил, что в школе отменили внеучебные мероприятия. "По информации Управления образования, в школе № 6 произошел несчастный случай, в результате которого погиб ребенок. Ведется следствие. По информации администрации школы, учебное заведение на пятидневке. Завтра занятий не должно быть, а внеучебные мероприятия отменены", — сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости представитель Министерства образования Хабаровского края, специалисты сейчас разбираются в ситуации.
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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