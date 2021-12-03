https://ria.ru/20211203/shkolnik-1761962922.html
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после конфликта со сверстником
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после конфликта со сверстником - РИА Новости, 03.12.2021
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после конфликта со сверстником
Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью подростка в школе Комсомольска-на-Амуре после конфликта с другим учеником, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:26
2021-12-03T10:26
2021-12-03T16:48
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью подростка в школе Комсомольска-на-Амуре после конфликта с другим учеником, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по Хабаровскому краю."Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть"), ч. 2 ст. 293 УК Р оссии ("Халатность")", — сообщил собеседник.По его словам, подросток скончался 3 декабря "в помещении школы после конфликта с другим учащимся". Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, допрашиваются ученики и администрация школы.Представитель прокуратуры рассказал, что школьник умер после удара по голове. "Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи со смертью ученика седьмого класса общеобразовательного учреждения города. Установлено, что 3 декабря 2021 года во время урока биологии один из учеников в ответ на оскорбления со стороны одноклассника, встав с места, нанес обидчику удар по голове. От полученной травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи", — сообщил собеседник. Работники скорой помощи прибыли в школу Комсомольска-на-Амуре через 15 минут после вызова.По его словам, на место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Владимир Таболин."В ходе прокурорской проверки будет дана оценка своевременности прибытия бригады скорой медицинской помощи в учебное учреждение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — отмечают в прокуратуре.Представитель администрации города сообщил, что в школе отменили внеучебные мероприятия. "По информации Управления образования, в школе № 6 произошел несчастный случай, в результате которого погиб ребенок. Ведется следствие. По информации администрации школы, учебное заведение на пятидневке. Завтра занятий не должно быть, а внеучебные мероприятия отменены", — сказал собеседник.Как сообщил РИА Новости представитель Министерства образования Хабаровского края, специалисты сейчас разбираются в ситуации.
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:26 03.12.2021 (обновлено: 16:48 03.12.2021)
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после конфликта со сверстником
В Комсомольске-на-Амуре умер 13-летний семиклассник после удара в голову от одноклассника
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью подростка в школе Комсомольска-на-Амуре
после конфликта с другим учеником, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России
по Хабаровскому краю
.
"Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре следственного управления СК
России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть"), ч. 2 ст. 293 УК Р оссии ("Халатность")", — сообщил собеседник.
По его словам, подросток скончался 3 декабря "в помещении школы после конфликта с другим учащимся". Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, допрашиваются ученики и администрация школы.
Представитель прокуратуры рассказал, что школьник умер после удара по голове. "Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи со смертью ученика седьмого класса общеобразовательного учреждения города. Установлено, что 3 декабря 2021 года во время урока биологии один из учеников в ответ на оскорбления со стороны одноклассника, встав с места, нанес обидчику удар по голове. От полученной травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи", — сообщил собеседник. Работники скорой помощи прибыли в школу Комсомольска-на-Амуре через 15 минут после вызова.
По его словам, на место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Владимир Таболин.
"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка своевременности прибытия бригады скорой медицинской помощи в учебное учреждение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — отмечают в прокуратуре.
Представитель администрации города сообщил, что в школе отменили внеучебные мероприятия. "По информации Управления образования, в школе № 6 произошел несчастный случай, в результате которого погиб ребенок. Ведется следствие. По информации администрации школы, учебное заведение на пятидневке. Завтра занятий не должно быть, а внеучебные мероприятия отменены", — сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости представитель Министерства образования Хабаровского края, специалисты сейчас разбираются в ситуации.