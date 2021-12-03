https://ria.ru/20211203/shakhta-1761954201.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная"

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 03.12.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная"

Шестнадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" находятся в стационарах Кузбасса, один из них в состоянии средней тяжести, 15 - в удовлетворительном, сообщается... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:16

2021-12-03T09:16

2021-12-03T09:16

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" находятся в стационарах Кузбасса, один из них в состоянии средней тяжести, 15 - в удовлетворительном, сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что шестнадцать спасателей, которые пострадали при трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, уже выписали на амбулаторное лечение, 12 еще остаются в медучреждении."По состоянию на 12:00 (по местному времени - ред.) 3 декабря в стационарах Кузбасса находятся 16 пострадавших. Один из них в состоянии средней степени тяжести, 15 — в удовлетворительном", - говорится в сообщении.Добавляется, что 83 человека находятся под амбулаторным наблюдением врачей.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211202/chupriyan-1761930003.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе