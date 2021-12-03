Россия предложила Хорватии обсудить признание сертификатов о вакцинации
Россия предложила Хорватии обсудить признание сертификатов о вакцинации против COVID-19
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания российско-хорватской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству предложил Хорватии проработать вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19, говорится в сообщении Минсельхоза.
Министр сельского хозяйства РФ - сопредседатель этой межправкомиссии, заседание которой состоялось в Загребе под председательством Патрушева и министра экономики и устойчивого развития Хорватии Томислава Чорича.
"В текущей ситуации важнейшим направлением взаимодействия является совместное противодействие распространению COVID-19. Одним из главных инструментов в этой борьбе становится вакцинация. В этой связи министр предложил проработать вопрос взаимного признания российских и хорватских сертификатов", - говорится в сообщении Минсельхоза по итогам заседания.
Одно из важнейших мест в работе межправкомиссии занимает восстановление туристических потоков между РФ и Хорватией в ковидных условиях. Согласно сообщению, за первое полугодие текущего года количество поездок из России в Хорватию увеличилось в девять раз в годовом выражении. Другое важное направление взаимодействия стран - сельское хозяйство. Министерство указывает, что с начала года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между ними увеличился более чем в два раза.
"По нашему мнению, сотрудничество в аграрной сфере также имеет большие возможности дальнейшего развития. Мы заинтересованы в наращивании поставок в вашу страну. Наиболее перспективными видами товаров считаем кондитерскую продукцию, мучные и хлебобулочные изделия. Подчеркну: российские продукты могут конкурировать с аналогами из других стран как по качеству, так и по цене", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.
"Как отметил Дмитрий Патрушев, наша страна традиционно рассматривает Хорватию как надежного и конструктивного европейского партнера. Россия нацелена на дальнейшее развитие плодотворного диалога и поддержание позитивной динамики отношений", - добавляет Минсельхоз. Глава российского ведомства пригласил делегацию Хорватии посетить 25-й Петербургский международный экономический форум, который состоится в июне 2022 года.