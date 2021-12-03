https://ria.ru/20211203/sboy-1762057292.html

В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 03.12.2021

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:38

2021-12-03T16:38

2021-12-03T16:38

в мире

происшествия

технологии

нидерланды

германия

великобритания

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 16.14 мск было зафиксировано 177 жалоб: 52% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 33% - на проблемы с подключением к серверу, еще 15% - на проблемы с получением сообщений.С проблемами столкнулись жители России, а также Германии, Нидерландов, Великобритании и других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211126/telegram-1760982920.html

нидерланды

германия

великобритания

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, происшествия, технологии, нидерланды, германия, великобритания, telegram (приложение), россия