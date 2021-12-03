https://ria.ru/20211203/samolet-1762079571.html
У летевшего в Новосибирск самолета из-за обледенения отключился автопилот
У летевшего в Новосибирск самолета из-за обледенения отключился автопилот - РИА Новости, 03.12.2021
У летевшего в Новосибирск самолета из-за обледенения отключился автопилот
Самолет российской авиакомпании S7 Магадан - Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, управление воздушным судном... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:57
2021-12-03T17:57
2021-12-03T17:57
происшествия
магадан
иркутск
новосибирск
s7 airlines
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании S7 Магадан - Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, управление воздушным судном потеряно не было, сообщили в пресс-службе перевозчика.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, начал терять скорость и высоту из-за обледенения двигателей, но пилоты смогли стабилизировать самолет в ручном режиме и посадить его в Иркутске."Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан - Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым", - говорится в сообщении."S7 Airlines не исключает вероятности, что противообледенительная обработка ВС в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Таким образом, обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и еще до взлета - на земле", - добавляет пресс-служба.Компания отмечает, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение."Важно отметить, что управление воздушным судном при этом потеряно не было. Пилоты S7 Airlines регулярно проходят специальные тренировки на вывод самолета из сложного пространственного положения", - говорится в сообщении."Авиакомпания активно участвует в расследовании инцидента. Уже сейчас можно сказать, что из-за обледенения показатели скорости были недостоверны. По предварительной оценке специалистов, изучающих расшифровку параметров полета, также могли быть недостоверны и некоторые другие показатели, в том числе крена и тангажа", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20211128/samolet-1761122965.html
https://ria.ru/20211020/samolet-1755314223.html
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происшествия, магадан, иркутск, новосибирск, s7 airlines
У летевшего в Новосибирск самолета из-за обледенения отключился автопилот
У летевшего в Новосибирск самолета из-за попадания в зону обледенения отключился автопилот
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Самолет российской авиакомпании S7 Магадан
- Новосибирск
попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, управление воздушным судном потеряно не было, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, начал терять скорость и высоту из-за обледенения двигателей, но пилоты смогли стабилизировать самолет в ручном режиме и посадить его в Иркутске
.
"Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан - Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым", - говорится в сообщении.
"S7 Airlines
не исключает вероятности, что противообледенительная обработка ВС в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Таким образом, обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и еще до взлета - на земле", - добавляет пресс-служба.
Компания отмечает, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение.
"Важно отметить, что управление воздушным судном при этом потеряно не было. Пилоты S7 Airlines регулярно проходят специальные тренировки на вывод самолета из сложного пространственного положения", - говорится в сообщении.
"Авиакомпания активно участвует в расследовании инцидента. Уже сейчас можно сказать, что из-за обледенения показатели скорости были недостоверны. По предварительной оценке специалистов, изучающих расшифровку параметров полета, также могли быть недостоверны и некоторые другие показатели, в том числе крена и тангажа", - сообщает пресс-служба.