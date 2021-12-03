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В Самаре арестовали женщину, обвиняемую в убийстве четырехлетней дочери
В Самаре арестовали женщину, обвиняемую в убийстве четырехлетней дочери - РИА Новости, 03.12.2021
В Самаре арестовали женщину, обвиняемую в убийстве четырехлетней дочери
Суд в Самаре арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве четырехлетней дочери, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:30
2021-12-03T19:39
происшествия
самара
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Суд в Самаре арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве четырехлетней дочери, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.Ранее ведомство сообщило, что 20 ноября в квартире в доме по улице Санфировой в Октябрьском районе Самары обнаружено тело четырехлетней девочки. В ходе проверки следователи установили, что жилое помещение снимала ее 41-летняя мать. По данным СУ СК, тело ребенка обнаружили собственники квартиры, так как женщина перестала выходить на связь. Позже следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) в отношении матери девочки."По подозрению в совершении преступления 2 декабря 2021 года была задержана местная жительница 1980 года рождения… Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что женщине также предъявлено обвинение, в ходе допроса она признала вину в совершении преступления. По предварительным данным следствия, причиной смерти ребенка стала асфиксия вследствие утопления.В прокуратуре Самарской области добавили, что надзорным ведомством продолжается проверка причин и условий, способствовавших совершению происшествия, по результатам которой будет решен о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.
https://ria.ru/20211110/ubiystvo-1758331045.html
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происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:30 03.12.2021 (обновлено: 19:39 03.12.2021)
 
В Самаре арестовали женщину, обвиняемую в убийстве четырехлетней дочери

Суд в Самаре арестовал женщину, обвиняемую в убийстве четырехлетней дочери

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Суд в Самаре арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве четырехлетней дочери, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщило, что 20 ноября в квартире в доме по улице Санфировой в Октябрьском районе Самары обнаружено тело четырехлетней девочки. В ходе проверки следователи установили, что жилое помещение снимала ее 41-летняя мать. По данным СУ СК, тело ребенка обнаружили собственники квартиры, так как женщина перестала выходить на связь. Позже следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) в отношении матери девочки.
Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Республике Саха (Якутия). Кадр видео
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"По подозрению в совершении преступления 2 декабря 2021 года была задержана местная жительница 1980 года рождения… Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что женщине также предъявлено обвинение, в ходе допроса она признала вину в совершении преступления. По предварительным данным следствия, причиной смерти ребенка стала асфиксия вследствие утопления.
В прокуратуре Самарской области добавили, что надзорным ведомством продолжается проверка причин и условий, способствовавших совершению происшествия, по результатам которой будет решен о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.
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ПроисшествияСамараСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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