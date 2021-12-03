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В России в октябре COVID-19 стал причиной смерти более 58 тысяч человек

В России в октябре COVID-19 стал причиной смерти более 58 тысяч человек - РИА Новости, 03.12.2021

В России в октябре COVID-19 стал причиной смерти более 58 тысяч человек

Коронавирус в России в октябре 2021 года стал основной причиной смерти 58 822 человек, следует из данных Росстата. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T22:01

2021-12-03T22:01

2021-12-03T23:43

распространение коронавируса

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Коронавирус в России в октябре 2021 года стал основной причиной смерти 58 822 человек, следует из данных Росстата.Еще в 9912 случаях врачи предполагают эту инфекцию как основную причину смерти, но для подтверждения требуются дополнительные исследования.Кроме того, коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 1141 человека, а еще в 5018 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти.Росстат выделяет четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, когда коронавирус стал основной причиной; случаи, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID-19, но требуются дополнительные исследования; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.Также ведомство уточнило статистику за сентябрь. В этом месяце коронавирус стал основной причиной смерти 40 172 человек (с подтвержденным или предполагаемым COVID-19); смертельные осложнения вызвал у 979 человек, и в 3570 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.В общей сложности по всем категориям с начала года в России умерли более 370 тысяч человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.В 2020 году, по данным Росстата, в России от COVID-19 скончались 144 691 человек (6,8 процента от общего числа умерших).

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии