https://ria.ru/20211203/rossotrudnichestvo-1762043618.html

В Россотрудничестве обеспокоены ситуацией с русским языком за рубежом

В Россотрудничестве обеспокоены ситуацией с русским языком за рубежом - РИА Новости, 03.12.2021

В Россотрудничестве обеспокоены ситуацией с русским языком за рубежом

Россотрудничество с настороженностью следит за стихийными, а иногда и продуманными действиями против русского языка в странах проживания диаспоры, заявил глава... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:03

2021-12-03T16:03

2021-12-03T16:03

в мире

евгений примаков

совет федерации рф

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

русский язык в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россотрудничество с настороженностью следит за стихийными, а иногда и продуманными действиями против русского языка в странах проживания диаспоры, заявил глава агентства Евгений Примаков."Мы с настороженностью видим... иногда стихийный, а иногда очень продуманный процесс по сокращению присутствия русского языка в референтных странах, который... в некоторых странах в очной форме, в явной, в некоторых странах - в неявной, проводит правительство этих стран. Были эпизоды в этом году, которые встревожили наше агентство, на которые мы реагировали", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20211103/serbiya-1757609608.html

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в мире, евгений примаков, совет федерации рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русский язык в мире