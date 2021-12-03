https://ria.ru/20211203/rossotrudnichestvo-1762043618.html
В Россотрудничестве обеспокоены ситуацией с русским языком за рубежом
В Россотрудничестве обеспокоены ситуацией с русским языком за рубежом - РИА Новости, 03.12.2021
В Россотрудничестве обеспокоены ситуацией с русским языком за рубежом
Россотрудничество с настороженностью следит за стихийными, а иногда и продуманными действиями против русского языка в странах проживания диаспоры, заявил глава... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:03
2021-12-03T16:03
2021-12-03T16:03
в мире
евгений примаков
совет федерации рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
русский язык в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россотрудничество с настороженностью следит за стихийными, а иногда и продуманными действиями против русского языка в странах проживания диаспоры, заявил глава агентства Евгений Примаков."Мы с настороженностью видим... иногда стихийный, а иногда очень продуманный процесс по сокращению присутствия русского языка в референтных странах, который... в некоторых странах в очной форме, в явной, в некоторых странах - в неявной, проводит правительство этих стран. Были эпизоды в этом году, которые встревожили наше агентство, на которые мы реагировали", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20211103/serbiya-1757609608.html
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в мире, евгений примаков, совет федерации рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русский язык в мире
В Россотрудничестве обеспокоены ситуацией с русским языком за рубежом
Глава Россотрудничества Примаков: ситуация с русским языком за рубежом настораживает