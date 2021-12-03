Российские роботы-банкиры начали работу в Омане
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТестирование роботов Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Стартап "Промобот", развивающийся при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, в рамках контракта с Национальным банком Омана оснастит отделения банка роботами-консультантами, сообщает пресс-служба корпорации.
"Мы уделяем особое внимание поддержке высокотехнологичных компаний. "Промобот" получил поддержку для расширения производства еще на стадии стартап-проекта. Как результат, российская компания поставляет на экспорт роботов в рамках проекта по цифровизации Омана. К слову, применение промоботов в России значительно шире", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.
Робот уже приступил к работе и на первом этапе начнет выполнять обязанности консультанта. Через три месяца руководство банка оценит эффективность продукта и примет решение о масштабировании, уточняется в сообщении.
Как отмечается в сообщении, робот-консультант Promobot — автономный сервисный робот для бизнеса. Он полностью заменяет "живого" промоутера: общается с людьми, отвечает на вопросы и консультирует, свободно передвигается в помещении. Благодаря искусственному интеллекту, промобот знает всё о компании: как добраться, где купить, как выбрать товар. Российские роботы уже трудятся на аравийском полуострове: в клиниках Кувейта, школах Саудовской Аравии, а также в Дубай-Молле - самом большом торговом центре в мире.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы работают в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Роботов Promobot можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.