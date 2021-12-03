Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/roboty-1762045063.html
Российские роботы-банкиры начали работу в Омане
Российские роботы-банкиры начали работу в Омане - РИА Новости, 03.12.2021
Российские роботы-банкиры начали работу в Омане
Стартап "Промобот", развивающийся при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, в рамках контракта с Национальным банком Омана оснастит отделения банка... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:07
2021-12-03T16:07
технологии
пермь
оман
promobot
корпорация мсп
россия
александр исаевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758077472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c7c5f69c0912513fd5b496b57a0d11e.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Стартап "Промобот", развивающийся при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, в рамках контракта с Национальным банком Омана оснастит отделения банка роботами-консультантами, сообщает пресс-служба корпорации.Российские роботы будут консультировать клиентов, рассказывать об услугах банка, отвечать на вопросы, помогать заполнять документы и заявления, сняв часть нагрузки с персонала. В России роботы Promobot с подобным функционалом уже работают в отделениях МФЦ.Робот уже приступил к работе и на первом этапе начнет выполнять обязанности консультанта. Через три месяца руководство банка оценит эффективность продукта и примет решение о масштабировании, уточняется в сообщении.Как отмечается в сообщении, робот-консультант Promobot — автономный сервисный робот для бизнеса. Он полностью заменяет "живого" промоутера: общается с людьми, отвечает на вопросы и консультирует, свободно передвигается в помещении. Благодаря искусственному интеллекту, промобот знает всё о компании: как добраться, где купить, как выбрать товар. Российские роботы уже трудятся на аравийском полуострове: в клиниках Кувейта, школах Саудовской Аравии, а также в Дубай-Молле - самом большом торговом центре в мире.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы работают в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Роботов Promobot можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html
пермь
оман
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758077472_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_ebe817309d9b8c85a8525352bd481291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, пермь, оман, promobot, корпорация мсп, россия, александр исаевич
16:07 03.12.2021
 

Российские роботы-банкиры начали работу в Омане

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТестирование роботов Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Тестирование роботов Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Стартап "Промобот", развивающийся при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, в рамках контракта с Национальным банком Омана оснастит отделения банка роботами-консультантами, сообщает пресс-служба корпорации.
Российские роботы будут консультировать клиентов, рассказывать об услугах банка, отвечать на вопросы, помогать заполнять документы и заявления, сняв часть нагрузки с персонала. В России роботы Promobot с подобным функционалом уже работают в отделениях МФЦ.
"Мы уделяем особое внимание поддержке высокотехнологичных компаний. "Промобот" получил поддержку для расширения производства еще на стадии стартап-проекта. Как результат, российская компания поставляет на экспорт роботов в рамках проекта по цифровизации Омана. К слову, применение промоботов в России значительно шире", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.
Робот уже приступил к работе и на первом этапе начнет выполнять обязанности консультанта. Через три месяца руководство банка оценит эффективность продукта и примет решение о масштабировании, уточняется в сообщении.
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 08:00
Исаевич: Корпорация МСП поможет бизнесу с получением господдержки в банках
Как отмечается в сообщении, робот-консультант Promobot — автономный сервисный робот для бизнеса. Он полностью заменяет "живого" промоутера: общается с людьми, отвечает на вопросы и консультирует, свободно передвигается в помещении. Благодаря искусственному интеллекту, промобот знает всё о компании: как добраться, где купить, как выбрать товар. Российские роботы уже трудятся на аравийском полуострове: в клиниках Кувейта, школах Саудовской Аравии, а также в Дубай-Молле - самом большом торговом центре в мире.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы работают в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Роботов Promobot можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
 
ТехнологииПермьОманPromobotКорпорация МСПРоссияАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
Лента новостейМолния
Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"