https://ria.ru/20211203/roboty-1762045063.html

Российские роботы-банкиры начали работу в Омане

Российские роботы-банкиры начали работу в Омане - РИА Новости, 03.12.2021

Российские роботы-банкиры начали работу в Омане

Стартап "Промобот", развивающийся при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, в рамках контракта с Национальным банком Омана оснастит отделения банка... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:07

2021-12-03T16:07

2021-12-03T16:07

технологии

пермь

оман

promobot

корпорация мсп

россия

александр исаевич

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Стартап "Промобот", развивающийся при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, в рамках контракта с Национальным банком Омана оснастит отделения банка роботами-консультантами, сообщает пресс-служба корпорации.Российские роботы будут консультировать клиентов, рассказывать об услугах банка, отвечать на вопросы, помогать заполнять документы и заявления, сняв часть нагрузки с персонала. В России роботы Promobot с подобным функционалом уже работают в отделениях МФЦ.Робот уже приступил к работе и на первом этапе начнет выполнять обязанности консультанта. Через три месяца руководство банка оценит эффективность продукта и примет решение о масштабировании, уточняется в сообщении.Как отмечается в сообщении, робот-консультант Promobot — автономный сервисный робот для бизнеса. Он полностью заменяет "живого" промоутера: общается с людьми, отвечает на вопросы и консультирует, свободно передвигается в помещении. Благодаря искусственному интеллекту, промобот знает всё о компании: как добраться, где купить, как выбрать товар. Российские роботы уже трудятся на аравийском полуострове: в клиниках Кувейта, школах Саудовской Аравии, а также в Дубай-Молле - самом большом торговом центре в мире.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы работают в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Роботов Promobot можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

пермь

оман

россия

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технологии, пермь, оман, promobot, корпорация мсп, россия, александр исаевич