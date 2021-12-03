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В аэропорту Риги самолет съехал с маневровой дорожки

В аэропорту Риги самолет съехал с маневровой дорожки - РИА Новости, 03.12.2021

В аэропорту Риги самолет съехал с маневровой дорожки

Самолет AirBaltic, прилетевший из Стокгольма в Ригу, из-за плохой видимости во время снегопада съехал с маневровой дорожки в аэропорту Риги, взлетно-посадочная... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:21

2021-12-03T14:21

2021-12-03T14:53

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РИГА, 3 дек - РИА Новости. Самолет AirBaltic, прилетевший из Стокгольма в Ригу, из-за плохой видимости во время снегопада съехал с маневровой дорожки в аэропорту Риги, взлетно-посадочная полоса закрыта, сообщили РИА Новости в аэропорту."Из-за происшествия взлетно-посадочная полоса в аэропорту закрыта. Ответственные службы аэропорта и представители авиакомпании работают на месте происшествия", - сказали в аэропорту. "Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, все эвакуированы", - сказал собеседник агентства.В аэропорту также заявили РИА Новости, что в результате ЧП воздушная гавань закрыта до 16.00 мск. Прибывающие рейсы перенаправлены в аэропорты других стран, а вылет самолетов из Риги перенесен.Как сообщил журналистам представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс, к 14.00 мск были сведения о том, что задерживаются девять вылетающих и три прибывающих рейса.Представитель авиакомпании Алиса Бетхере добавила, что самолет доставлен в ангар для дальнейшей проверки. "Ни один пассажир в результате ЧП не получил ранений, и все 44 пассажира в полной безопасности доставлены в терминал аэропорта", - сообщила журналистам Бетхере.Среди пассажиров этого рейса был глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. "Спасибо персоналу airBaltic, аэропорту, спасателям и СНМП за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло", - написал он в Twitter.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рига, airbaltic, в мире