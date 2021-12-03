https://ria.ru/20211203/remont-1761976343.html

В Приамурье направили средства на ремонт ожогового отделения больницы

В Приамурье направили средства на ремонт ожогового отделения больницы - РИА Новости, 03.12.2021

В Приамурье направили средства на ремонт ожогового отделения больницы

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на ремонт ожогового отделения областной больницы направлено более 36 миллионов рублей. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:24

2021-12-03T11:24

2021-12-03T11:24

амурская область

общество

амурская область

арктика

дальний восток

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на ремонт ожогового отделения областной больницы направлено более 36 миллионов рублей.По поручению Орлова, министерство здравоохранения и министерство строительства и архитектуры разработали план капитального ремонта отделений Амурской областной клинической больницы (АОКБ), он рассчитан на три года. В 2020 году с помощью субсидии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики было реконструировано отделение анестезиологии и реанимации, открытое в 1995 году.В этом году, как уточняют власти, все окна в больнице заменили на пластиковые, полностью обновили холл, закончили ремонт системы водоотведения, привели в порядок межпанельные швы на фасадах корпусов. Отремонтировали и ожоговое отделение."Ожоговое отделение, которое минувшей осенью отметило полувековой юбилей, выполняет функции областного ожогового центра, в котором получают лечение пострадавшие с термической травмой и ее последствиями со всех районов Амурской области, поэтому его обновление было крайне необходимо. На эти цели из областного бюджета было выделено более 36 миллионов рублей", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.Ожоговое отделение занимает более тысячи квадратных метров, за четыре месяца здесь заменили все инженерные коммуникации, провели перепланировку, отремонтировали палаты и санузлы, установили видеонаблюдение и обновили систему противопожарной защиты. Теперь в каждой из 11 палат есть экстренные кнопки для вызова врача, кондиционеры. Руководство больницы также планирует обновить оборудование в отделении, установить вакуумный аппарат для лечения термических ран и новую мебель."Постепенно все отделения будут приведены в соответствие с самыми современными нормами и требованиям. Сейчас завершены демонтажные работы в зале Гиппократа, стартовал ремонт в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20211202/priamure-1761762726.html

https://ria.ru/20211201/priamure-1761570239.html

https://ria.ru/20211112/kartofel-1758698670.html

амурская область

арктика

дальний восток

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общество, амурская область, арктика, дальний восток, василий орлов (губернатор)