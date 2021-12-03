https://ria.ru/20211203/rada-1762077514.html
Депутаты Рады предложили обеспечить Зеленского памперсами
Депутаты Рады предложили обеспечить Зеленского памперсами - РИА Новости, 03.12.2021
Депутаты Рады предложили обеспечить Зеленского памперсами
Ряд депутатов Верховной рады Украины в пятницу предложили обеспечить президента страны Владимира Зеленского памперсами на случай новой акции протеста, однако... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:51
2021-12-03T17:51
2021-12-03T17:51
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КИЕВ, 3 дек – РИА Новости. Ряд депутатов Верховной рады Украины в пятницу предложили обеспечить президента страны Владимира Зеленского памперсами на случай новой акции протеста, однако парламент не поддержал такую инициативу, сообщается на сайте Рады.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ в понедельник сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране. Первого декабря в Киеве прошло два митинга – предпринимателей и недовольных политикой Зеленского."Запрос народного депутата Гео Лероса к президенту Украины об обеспечении Владимира Зеленского памперсами на случай новой акции протеста", - говорится в запросе. Эту инициативу поддержали 10 депутатов при необходимом минимуме в 150 голосов. Примечательно, что запрос об обеспечении Зеленского памперсами поддержали двое депутатов от пропрезидентской фракции "Слуга народа" - Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.В свою очередь депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко хотел предложить Зеленскому "принять в дар… синтезатор для поддержки сценических навыков и подготовки второго выпуска широко известного зрителям шоу "Братья Цицько - игра без штанов". Однако за этот запрос не проголосовало ни одного депутата.
https://ria.ru/20211203/ukraina-1761900235.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, европейская солидарность
Депутаты Рады предложили обеспечить Зеленского памперсами
Депутаты Рады предложили обеспечить Зеленского памперсами на случай акций протеста