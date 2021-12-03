https://ria.ru/20211203/putin-1762109832.html
Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня"
Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 03.12.2021
Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня"
Президент Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня" за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:32
2021-12-03T20:32
2021-12-03T21:10
общество
владимир путин
вгтрк
юрий аксюта
дарья златопольская
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня" за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий, среди отмеченных — первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, отмечена работа заместителя директора Дирекции разработки программного обеспечения МИА "Россия сегодня" Михаила Корытова, начальника отдела Дирекции информационных технологий МИА "Россия сегодня" Владислава Леконцева и специального фотокорреспондента Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Григория Сысоева.Также президент объявил благодарность главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрию Аксюте, ведущей программ ВГТРК Дарье Златопольской.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, владимир путин, вгтрк, юрий аксюта, дарья златопольская
20:32 03.12.2021 (обновлено: 21:10 03.12.2021)
Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня"
Президент России Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня"