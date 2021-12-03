https://ria.ru/20211203/putin-1762109832.html

Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня"

Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 03.12.2021

Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня"

Президент Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня" за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:32

2021-12-03T20:32

2021-12-03T21:10

общество

владимир путин

вгтрк

юрий аксюта

дарья златопольская

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня" за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий, среди отмеченных — первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, отмечена работа заместителя директора Дирекции разработки программного обеспечения МИА "Россия сегодня" Михаила Корытова, начальника отдела Дирекции информационных технологий МИА "Россия сегодня" Владислава Леконцева и специального фотокорреспондента Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Григория Сысоева.Также президент объявил благодарность главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрию Аксюте, ведущей программ ВГТРК Дарье Златопольской.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, вгтрк, юрий аксюта, дарья златопольская