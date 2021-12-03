https://ria.ru/20211203/putin-1762042417.html

Путин поручил увеличить производство основных продуктов питания

Путин поручил увеличить производство основных продуктов питания - РИА Новости, 03.12.2021

Путин поручил увеличить производство основных продуктов питания

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить увеличение производства и повышение доступности основных продуктов питания на... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:01

2021-12-03T16:01

2021-12-03T16:01

экономика

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить увеличение производства и повышение доступности основных продуктов питания на внутреннем рынке, сообщается на сайте Кремля.Первый доклад по этому вопросу президент ждет до 25 декабря."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объемов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке. Доклад – до 25 декабря 2021 года, далее – ежеквартально", - говорится в перечне поручений.Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов РФ.

https://ria.ru/20211119/tseny-1759804939.html

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экономика, владимир путин, михаил мишустин, россия