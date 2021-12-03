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Путин поручил принять закон о мерах формирования долгосрочных сбережений
Путин поручил принять закон о мерах формирования долгосрочных сбережений - РИА Новости, 03.12.2021
Путин поручил принять закон о мерах формирования долгосрочных сбережений
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян, в частности, обеспечить создание... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:55
2021-12-03T16:17
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
михаил мишустин
эльвира набиуллина
ипотека
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян, в частности, обеспечить создание специальных финансовых инструментов и проработать вопрос предоставления налогового вычета физлицам при инвестициях в российские ценные бумаги. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов", - говорится в перечне.Также Путин поручил правительству и Банку России до 15 июля 2022 года определить критерии и параметры софинансирования из бюджета долгосрочных накоплений граждан, говорится в сообщении Кремля."Определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан", - говорится в поручениях.Поручение необходимо исполнить до 15 июля 2022 года, ответственными за них назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в ноябре предложила создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян. Набиуллина позже заявила, что изучается два варианта повышения доходности по специальным депозитам - за счет прибыли банков или за счет субсидирования со стороны правительства из дивидендов кредитных организаций.
https://ria.ru/20211203/putin-1762038931.html
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, ипотека
15:55 03.12.2021 (обновлено: 16:17 03.12.2021)
 
Путин поручил принять закон о мерах формирования долгосрочных сбережений

Президент Путин поручил разработать финансовые инструменты для формирования сбережений

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян, в частности, обеспечить создание специальных финансовых инструментов и проработать вопрос предоставления налогового вычета физлицам при инвестициях в российские ценные бумаги. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов", - говорится в перечне.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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Также Путин поручил правительству и Банку России до 15 июля 2022 года определить критерии и параметры софинансирования из бюджета долгосрочных накоплений граждан, говорится в сообщении Кремля.
"Определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан", - говорится в поручениях.
Поручение необходимо исполнить до 15 июля 2022 года, ответственными за них назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в ноябре предложила создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян. Набиуллина позже заявила, что изучается два варианта повышения доходности по специальным депозитам - за счет прибыли банков или за счет субсидирования со стороны правительства из дивидендов кредитных организаций.
 
ЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаИпотека
 
 
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