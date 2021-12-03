https://ria.ru/20211203/putin-1762040452.html

Путин поручил принять закон о мерах формирования долгосрочных сбережений

Путин поручил принять закон о мерах формирования долгосрочных сбережений - РИА Новости, 03.12.2021

Путин поручил принять закон о мерах формирования долгосрочных сбережений

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян, в частности, обеспечить создание... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:55

2021-12-03T15:55

2021-12-03T16:17

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

россия

михаил мишустин

эльвира набиуллина

ипотека

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян, в частности, обеспечить создание специальных финансовых инструментов и проработать вопрос предоставления налогового вычета физлицам при инвестициях в российские ценные бумаги. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов", - говорится в перечне.Также Путин поручил правительству и Банку России до 15 июля 2022 года определить критерии и параметры софинансирования из бюджета долгосрочных накоплений граждан, говорится в сообщении Кремля."Определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан", - говорится в поручениях.Поручение необходимо исполнить до 15 июля 2022 года, ответственными за них назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в ноябре предложила создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян. Набиуллина позже заявила, что изучается два варианта повышения доходности по специальным депозитам - за счет прибыли банков или за счет субсидирования со стороны правительства из дивидендов кредитных организаций.

https://ria.ru/20211203/putin-1762038931.html

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, ипотека