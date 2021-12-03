15:55 03.12.2021 (обновлено: 16:17 03.12.2021)
Путин поручил принять закон о мерах формирования долгосрочных сбережений
Президент Путин поручил разработать финансовые инструменты для формирования сбережений
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян, в частности, обеспечить создание специальных финансовых инструментов и проработать вопрос предоставления налогового вычета физлицам при инвестициях в российские ценные бумаги. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов", - говорится в перечне.
Также Путин поручил правительству и Банку России до 15 июля 2022 года определить критерии и параметры софинансирования из бюджета долгосрочных накоплений граждан, говорится в сообщении Кремля.
"Определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан", - говорится в поручениях.
Поручение необходимо исполнить до 15 июля 2022 года, ответственными за них назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в ноябре предложила создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян. Набиуллина позже заявила, что изучается два варианта повышения доходности по специальным депозитам - за счет прибыли банков или за счет субсидирования со стороны правительства из дивидендов кредитных организаций.