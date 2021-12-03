https://ria.ru/20211203/putin-1762039157.html

Путин поручил разработать меры для привлечения инвестиций в ESG-проекты

Путин поручил разработать меры для привлечения инвестиций в ESG-проекты - РИА Новости, 03.12.2021

Путин поручил разработать меры для привлечения инвестиций в ESG-проекты

Путин поручил кабмину и ЦБ до 15 декабря разработать комплекс постоянных мер для привлечения частных инвестиций в ESG-проекты, соответствующее поручение... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:51

2021-12-03T15:51

2021-12-03T16:31

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

технологии

руслан эдельгериев

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Путин поручил кабмину и ЦБ до 15 декабря разработать комплекс постоянных мер для привлечения частных инвестиций в ESG-проекты, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Обеспечить разработку и реализацию комплекса постоянно действующих мер, направленных на привлечение и стимулирование частных инвестиций в проекты, создающие положительные экологические и социальные эффекты, включая в том числе налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов", - говорится в перечне поручений главы государства.Выступая на форуме "Россия зовет!", Путин заявил, что РФ будет активно развивать инфраструктуру инвестиций в устойчивое развитие и стимулировать вовлечение в эту сферу частного капитала. Он напомнил, что уже сформирована правовая база для запуска зеленых проектов, которые позволят существенно снизить выбросы вредных веществ, а с 1 июля будущего года будет все готово для запуска климатических инициатив бизнеса. Прорабатываются и точки роста для вложений капиталов, отметил президент России.Россия взяла на себя обязательства перейти к углеродной нейтральности к 2060 году. Как заявлял в начале ноября спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев, при благоприятных обстоятельствах, среди которых снятие санкционного давления, страна может прийти к углеродной нейтральности и раньше этого срока.

https://ria.ru/20211202/putin-1761819859.html

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), технологии, руслан эдельгериев