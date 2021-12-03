15:51 03.12.2021 (обновлено: 16:31 03.12.2021)
Путин поручил разработать меры для привлечения инвестиций в ESG-проекты
Президент Путин поручил разработать меры для привлечения частных инвестиций в ESG-проекты
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Путин поручил кабмину и ЦБ до 15 декабря разработать комплекс постоянных мер для привлечения частных инвестиций в ESG-проекты, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить разработку и реализацию комплекса постоянно действующих мер, направленных на привлечение и стимулирование частных инвестиций в проекты, создающие положительные экологические и социальные эффекты, включая в том числе налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов", - говорится в перечне поручений главы государства.
Выступая на форуме "Россия зовет!", Путин заявил, что РФ будет активно развивать инфраструктуру инвестиций в устойчивое развитие и стимулировать вовлечение в эту сферу частного капитала. Он напомнил, что уже сформирована правовая база для запуска зеленых проектов, которые позволят существенно снизить выбросы вредных веществ, а с 1 июля будущего года будет все готово для запуска климатических инициатив бизнеса. Прорабатываются и точки роста для вложений капиталов, отметил президент России.
Россия взяла на себя обязательства перейти к углеродной нейтральности к 2060 году. Как заявлял в начале ноября спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев, при благоприятных обстоятельствах, среди которых снятие санкционного давления, страна может прийти к углеродной нейтральности и раньше этого срока.